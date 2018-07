Le sauvetage des Casques blancs dénoncé par la Syrie

Photo: Sameer Al-Doumy Archives Agence France-Presse

Damas — Le gouvernement syrien a condamné lundi une opération soutenue par le Canada qui a permis d’évacuer des centaines de secouristes civils du pays, la qualifiant de « processus criminel ». Les autorités syriennes estiment depuis longtemps que les Casques blancs, un groupe de recherche et de sauvetage de la défense civile, constituent une organisation terroriste. Le gouvernement canadien a versé 7,5 millions aux Casques blancs au cours des deux dernières années. Samedi, plus de 400 Casques blancs et des membres de leurs familles ont été évacués de Syrie par l’armée israélienne vers la Jordanie alors que d’autres sont toujours coincés dans le nord de la Syrie. Une partie des Casques blancs et leurs familles doivent être réinstallés au Canada.