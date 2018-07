Pakistan: nombre record de soldats lors du scrutin

Islamabad — Des observateurs pakistanais jugent que l’ampleur de la présence des forces armées et le rôle qui leur sera dévolu lors des élections législatives prévues mercredi risquent d’entamer la confiance des électeurs. L’armée a annoncé vouloir déployer plus de 370 000 hommes pour assurer la sécurité le jour du vote, un chiffre record. Et les gradés se verront aussi octroyer des pouvoirs judiciaires comme celui d’interpeller et de punir des individus en cas d’actes illégaux commis dans les bureaux de vote, a indiqué la Commission électorale pakistanaise. L’armée, qui a dirigé le Pakistan pendant près de la moitié de l’existence du pays, s’est vue accusée ces derniers mois de lourdes interférences dans la campagne électorale et dans les affaires judiciaires, ce qu’elle dément.