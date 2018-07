Le Pakistan secoué par le second attentat le plus sanglant de son histoire

Mastung — Le bilan de l’attentat de vendredi soir pendant un rassemblement électoral dans le sud-ouest du Pakistan a grimpé à 149 morts, ce qui en fait le deuxième plus sanglant de l’histoire du pays, ont annoncé les autorités dimanche. L’attaque suicide, qui a eu lieu au Baloutchistan et a été revendiquée par le groupe armé État islamique, a été la troisième à viser une réunion électorale cette semaine au Pakistan, où une journée de deuil a été observée dimanche. Au total, 175 personnes ont perdu la vie dans ces violences en quatre jours, dont deux candidats aux élections législatives du 25 juillet. L’attentat le plus meurtrier de l’histoire du Pakistan a été celui contre d’une école de Peshawar, dans le nord-ouest, en 2014, qui a fait plus de 150 morts.