Le drapeau syrien flotte sur Deraa, berceau de la révolte

Photo: Syrian Arab News Agency / Agence France-Presse

Deraa — L’armée syrienne a hissé jeudi le drapeau national dans le secteur rebelle de la ville de Deraa, berceau de la révolte contre Bachar al-Assad en 2011, un geste symbolique qui illustre la nouvelle victoire engrangée par le régime et son allié russe. Une nouvelle fois, le président syrien a eu recours à une stratégie alliant bombardements meurtriers et négociations parrainées par Moscou, pour faire plier les rebelles dans cette province méridionale, un secteur difficile bordant la Jordanie et la ligne de démarcation avec Israël sur le plateau du Golan, en partie annexé par l’État hébreu. Près de trois semaines après l’offensive lancée par le régime dans cette province, les factions insurgées ont été contraintes d’accepter le 6 juillet un accord dit de « réconciliation » négocié par la Russie, qui s’apparente en fait à une capitulation. Damas contrôle désormais plus de 60 % du pays, ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et des millions d’exilés.