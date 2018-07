Le bilan du déraillement de train en Turquie s’alourdit

Istanbul — Les autorités turques ont indiqué lundi que le déraillement d’un train dans l’ouest du pays a fait 24 morts et 318 blessés. Le gouvernement a aussi déclaré que 124 personnes recevaient des soins à l’hôpital. Le train avait quitté la gare d’Edirne, près de la frontière avec la Grèce, pour se diriger vers Istanbul avec 360 passagers à son bord. Les fortes pluies ont causé le déraillement, selon les autorités. Une photographie prise sur place montre que le sol s’est affaissé sous les rails. Une vidéo montre les wagons renversés et des victimes transportées sur des brancards. Les services d’urgence et des hélicoptères militaires ont été dépêchés sur les lieux de l’accident dimanche. L’accès était cependant difficile pour les équipes de secours en raison de la condition du terrain. La municipalité de Corlu, à proximité du déraillement, a demandé à la population sur Twitter de faire des dons de sang pour soigner les victimes.