Yémen: offensive des forces anti-rebelles sur un port stratégique

Al Jah — Les forces progouvernementales au Yémen, appuyées par les Émiratis et les Saoudiens, ont lancé mercredi une offensive sur le port stratégique de Hodeida, contrôlé par les rebelles, malgré les appels à la retenue et les craintes pour la population. Le Royaume-Uni a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, après que l’ONU a mis en garde contre cette offensive qui pourrait interrompre l’approvisionnement de millions de personnes dont une partie est au bord de la famine. Situé dans l’ouest du Yémen, le grand port de Hodeida, sur la mer Rouge, constitue un enjeu stratégique, étant le point d’entrée d’une bonne partie des importations et de l’aide humanitaire en territoire yéménite.