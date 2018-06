Le CICR a transféré la moitié de ses collaborateurs hors du Yémen

Photo: Mohammed Huwais Agence France-Presse

Genève — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) annoncé jeudi avoir transféré hors du Yémen 71 de ses collaborateurs internationaux présents dans le pays, soit plus de la moitié de son personnel international sur place, pour des questions de sécurité. « Ces dernières semaines, nos activités ont été bloquées et notre personnel a subi des menaces et a été directement pris pour cible. Il y a clairement une volonté d’instrumentaliser notre organisation sur l’échiquier du conflit », a déclaré le directeur des opérations du CICR, Dominik Stillhart, dans un communiqué.