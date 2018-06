Téhéran accroît la pression

Paris — L’Iran a enfoncé le clou mercredi en confirmant sa volonté de relancer son programme nucléaire en cas d’annulation de l’accord international de 2015, au grand dam des Européens qui tentent à la fois de sauver l’accord et de préserver leurs entreprises de sanctions américaines. Téhéran a entamé des « travaux préparatoires au cas où le JCPOA [l’acronyme officiel de l’accord] viendrait malheureusement à échouer, de façon à ce que l’Iran puisse relancer ses activités sans les restrictions liées au JCPOA », a déclaré son ambassadeur auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Reza Najafi, corroborant les informations en ce sens de l’agence de presse iranienne Fars. « Cette initiative est assez malvenue. Cela montre une forme d’irritation et c’est toujours dangereux de flirter avec les lignes rouges », a répondu le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont par ailleurs indiqué mercredi avoir demandé aux États-Unis des exemptions de sanctions pour leurs sociétés présentes en Iran.