Irak: on recompte!

Bagdad — Le Parlement irakien a ordonné mercredi un nouveau décompte des voix, manuel, et limogé la commission ayant supervisé les législatives, près d’un mois après ce scrutin remporté à la surprise générale par le turbulent chef chiite Moqtada al-Sadr. Le 12 mai, moins de la moitié des 24 millions d’électeurs ont voté et porté en tête deux listes antisystèmes. En premier, celle d’al-Sadr dans une alliance inédite avec les communistes et, en seconde, celle des anciens combattants du Hachd al-Chaabi, de retour de la guerre contre le groupe État islamique (EI). Aussitôt, plusieurs barons de la politique irakienne, inamovibles depuis des années mais pas reconduits cette fois-ci, se sont lancés dans une campagne visant à annuler les résultats, obtenus selon eux par la fraude. La plupart des soupçons portent sur le vote des expatriés et des déplacés dans les camps — soit un peu plus d’un million de voix. Des candidats dénoncent également l’utilisation de machines de vote électroniques — une première dans le pays. Le Parlement a précisé qu’aucune machine ne serait utilisée pour le nouveau dépouillement, uniquement manuel.