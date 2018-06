Jordanie: le premier ministre démissionne sous la pression

Amman — Le premier ministre jordanien, Hani Mulqi, a été contraint à la démission lundi, après plusieurs jours d’une contestation populaire inédite depuis des années dans le royaume contre un projet de réforme fiscale et la hausse des prix. À la tête du gouvernement depuis mai 2016, « Hani Mulqi a présenté sa démission au roi Abdallah II, qui l’a acceptée » et a aussitôt désigné le ministre de l’Éducation, Omar al-Razzaz, pour former un nouveau cabinet, selon une source gouvernementale. Alors que la Jordanie est sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) pour mener des réformes et réduire ses déficits, un récent projet fiscal et l’annonce d’une hausse de certains prix ont suscité une contestation grandissante.