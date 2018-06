En Syrie, mai a été le mois le moins meurtrier depuis 2011

Photo: Nazeer Al-Khatib Agence France-Presse

Beyrouth — Mai a été le mois le moins meurtrier pour les civils en Syrie depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en 2011, a indiqué vendredi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). En tout, 244 civils ont été tués en mai, dont 33 femmes et 58 enfants, selon l’Observatoire, qui dispose d’un vaste réseau de sources à travers ce pays ravagé par une guerre qui dure depuis plus de sept ans. « Mai a été le mois le moins meurtrier pour les civils depuis le début de la révolution syrienne » en 2011, a indiqué l’OSDH, qui avait donné le chiffre de 395 civils tués pour avril. Les bombardements du gouvernement ont constitué la première cause des décès de civils en mai, selon l’ONG. Les frappes du régime ont fait 77 morts civils, et celles de son allié russe, 19. Trente-neuf civils ont par ailleurs péri dans des raids de la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis, alors que deux autres ont été exécutés par le groupe État islamique (EI).