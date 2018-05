Libye: la réussite de la réunion à Paris incertaine

Tripoli — La conférence sur la Libye prévue mardi à Paris risque d’être « contre-productive », en l’absence d’un consensus plus large incluant d’autres acteurs politiques et militaires de ce pays, a mis en garde le centre d’analyses International Crisis Group (ICG). La France réunit mardi les quatre principaux responsables libyens : le premier ministre, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa, et celui du Conseil d’État, Khaled al-Mishri. Paris tente d’obtenir notamment « un engagement collectif à tout faire pour que des élections [présidentielle et parlementaires] se tiennent d’ici la fin de l’année », a résumé lundi la présidence française.