Palestine: Abbas pourrait sortir de l’hôpital bientôt

Ramallah — Le président palestinien, Mahmoud Abbas, devait quitter dimanche ou « plus vraisemblablement » lundi l’hôpital de Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il a été admis il y a une semaine pour une pneumonie, a indiqué un de ses proches dimanche. Le directeur de l’hôpital a lui affirmé qu’aucune date de sortie n’avait encore été fixée. La sortie de M. Abbas de l’hôpital « aujourd’hui n’est pas confirmée. Ce sera aujourd’hui ou demain [lundi], plus vraisemblablement demain », a affirmé dimanche un proche du président palestinien à l’AFP, confirmant une information transmise aux journalistes attendant devant l’hôpital. Plus tôt dans la matinée, une source médicale et un responsable palestinien, sous le couvert de l’anonymat, avaient évoqué une sortie probable de l’hôpital dans l’après-midi. Le directeur de l’hôpital, Saïd Sarahneh, a affirmé à l’agence de presse palestinienne Wafa que l’état de santé de M. Abbas était en constante amélioration, mais qu’aucune date n’était prévue pour sa sortie. Cette hospitalisation avive les rumeurs sur l’état de santé de M. Abbas, âgé de 83 ans.