Nétanyahou se rendra en France et en Allemagne en juin

Jérusalem — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, se rendra en Allemagne et en France du 4 au 6 juin, a indiqué dimanche son bureau dans un communiqué. Aucun détail n’a été donné sur son programme. Le premier ministre français, Édouard Philippe, avait annulé le 23 mai un déplacement en Israël et dans les Territoires palestiniens, prévu les 31 mai et 1er juin, invoquant « des raisons d’agenda intérieur lié au travail gouvernemental ». M. Philippe devait notamment inaugurer aux côtés de M. Nétanyahou le 1er juin à Jérusalem la saison croisée France-Israël, une manifestation destinée à stimuler les relations culturelles et scientifiques entre les deux pays. M. Nétanyahou s’était entretenu le 16 mai au téléphone avec le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, selon son bureau. Ces discussions avaient eu lieu deux jours après l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem. La France et l’Allemagne ont leur ambassade à Tel-Aviv.