Le président palestinien atteint de pneumonie

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, hospitalisé depuis dimanche dans un établissement de Ramallah, en Cisjordanie occupée, est atteint d’une pneumonie, mais son état de santé s’améliore, ont indiqué lundi soir des responsables politiques. Des photos de l’octogénaire se promenant dans les couloirs de l’hôpital et lisant un journal ont également été publiées, dans une tentative apparente de calmer les rumeurs selon lesquelles son état de santé était critique. Un médecin a indiqué qu’il s’attendait à ce que Mahmoud Abbas passe « plusieurs jours de plus » à l’hôpital. Il y a été admis dimanche pour des complications à la suite d’une opération à l’oreille. L’état de santé de M. Abbas, connu pour être un grand fumeur, fait régulièrement l’objet de rumeurs. Élu président de l’Autorité palestinienne en 2005 pour quatre ans, il est resté à son poste faute d’élections, à cause des divisions intestines palestiniennes avec le Hamas.