Près de 100 000 migrants au Yémen malgré la guerre

Dubaï — Près de 100 000 migrants, principalement de la Corne de l’Afrique, ont fui en 2017 leur pays pour arriver au Yémen, malgré la guerre et la crise humanitaire qui ravagent ce pays, a indiqué mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Fuyant la violence et la pauvreté dans la Corne de l’Afrique, notamment en Érythrée, en Somalie et en Éthiopie, ces migrants espèrent atteindre les pays arabes du Golfe plus prospères, a expliqué l’organisation. Une fois au Yémen, où quelque 10 000 personnes ont été tuées en trois ans de guerre, les plus chanceux trouvent un travail clandestin, a indiqué l’OIM. Les moins fortunés sont exposés aux mauvais traitements, aux agressions sexuelles et à la violence.