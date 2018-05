Deux frappes de la coalition font six morts au Yémen

Au moins 6 personnes ont été tuées et 30 blessées dans deux frappes aériennes successives de la coalition militaire sous commandement saoudien menées lundi sur les bureaux de la présidence yéménite, utilisés par les rebelles houthis dans le centre de la capitale Sanaa. Ces bureaux sont situés dans le quartier central Tahrir, l’un des plus animés de la capitale yéménite pendant l’ouverture des bureaux et des commerces. Une source médicale a donné à l’AFP un bilan d’au moins 6 morts et 30 blessés. Les deux frappes ont visé « des dirigeants houthis de premier et deuxième rangs », selon des « informations sûres du renseignement », a affirmé à Riyad Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition qui intervient au Yémen depuis 2015. La coalition sous commandement saoudien intervient au Yémen en soutien au gouvernement contre les Houthis, maîtres de la capitale et de vastes territoires du nord et de l’ouest du pays.