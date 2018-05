Attentat dans un centre électoral en Afghanistan

Khost — Au moins 13 personnes ont été tuées et 33 blessées dimanche par l’explosion d’une bombe dans un centre d’enregistrement pour les élections législatives dans l’est de l’Afghanistan, une nouvelle attaque contre le scrutin annoncé pour le 20 octobre. Le bilan risque toutefois de s’alourdir, selon le directeur adjoint des services de santé de la province, Gul Mohammad Mangal. « Certains blessés sont dans un état critique et les ambulances continuent à amener des gens », a-t-il expliqué. Cette nouvelle attaque survient six jours après un double attentat qui avait fait 25 morts à Kaboul, dont 9 journalistes. Un reporter de la BBC a par ailleurs été tué cette semaine dans une autre attaque dans la province de Khost.