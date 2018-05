La Tunisie vote, sans enthousiasme, aux premières municipales libres

Les premières municipales libres de Tunisie ont été marquées par une forte abstention dimanche, les Tunisiens se disant démobilisés par les difficultés économiques et politiques, lors d’un vote jugé crucial pour enraciner la démocratie dans l’unique pays rescapé du Printemps arabe.



Le taux de participation à ce scrutin proportionnel à un tour, qui s’est déroulé sans incident majeur, n’a atteint que 33,7% au niveau national, et seulement 26% à Tunis, selon l’instance en charge des élections (Isie).



« Ce haut taux d’abstention signifie que les partis sont faibles », soulignait l’analyste politique Youssef Charif. « Ces dernières années ils se sont livrés à des combines entre politiciens sans programme d’envergure, et cela n’intéresse pas les citoyens ».



Un institut de sondage a donné le parti islamiste Ennahdha légèrement en tête (25 %) devant le parti présidentiel Nidaa Tounès (22 %), loin devant les autres formations, mais l’Isie ne confirmait pas cette estimation vers 21 h GMT.



Un responsable de Nidaa Tounès a reconnu que son parti était second, et selon un député d’Ennahdha, les premières tendances confirment que son parti était en tête, notamment pour la mairie de Tunis.



Dans la capitale, la candidate Ennahdha, Souad Abderrahim, une pharmacienne de 53 ans, ancienne députée constituante et vitrine du parti, pourrait devenir la première femme maire de Tunis, selon les sondages.



Les résultats officiels de ces premières élections locales depuis la révolution de 2011, étaient attendus dans les jours à venir.

À Sfax, deuxième ville du pays, une quadragénaire affirme que nombre de ses amies n’étaient pas venues voter. « J’ai tenu bon, et insisté pour que mes enfants aillent voter aussi… mais je n’attends rien de ces élections, je fais mon devoir et c’est tout ».

Sept ans après la révolution, qui avait suscité de nombreux espoirs, beaucoup de Tunisiens se disent démobilisés en raison d’une inflation désormais proche de 8 %, d’un chômage toujours aussi élevé mais aussi des « arrangements » présumés entre partis dominants, aux premiers rangs desquels Nidaa Tounès — fondé par M. Essebsi — et les islamistes d’Ennahdha.



Le premier ministre Youssef Chahed a pris acte de cette abstention, estimant que c’était « un signe négatif, un message fort […] pour les responsables politiques ».



Fin 2014, la participation avait atteint 64,6 et 59 % pour la présidentielle, et même 69 % pour les législatives.



Les jeunes étaient apparemment particulièrement peu nombreux à voter.

« Je suis déjà tombée dans leur piège en 2014, je ne vais pas refaire cette erreur », lançait ainsi Kamilia Mlouki, une diplômée chômeuse de 23 ans venue voter blanc.

Une première

Repoussées à quatre reprises en raison de blocages logistiques, administratifs et politiques, ces municipales constituent les premières élections depuis les législatives et la présidentielle de 2014, alors saluées par la communauté internationale.

Ce scrutin est « historique » pour la Tunisie, a également fait valoir le vice-président du Parlement européen, Fabio Castaldo, chef des observateurs envoyés par l’UE. « C’est un pas important pour la stabilité du pays, pour la mise en place complète de la Constitution et pour servir de modèle au monde arabe ».

Les 5,3 millions d’électeurs tunisiens inscrits ont voté pour les conseillers des 350 municipalités, parmi 57 000 candidats. Ces conseillers devront ensuite élire les maires d’ici la mi-juin.



Incident

Le principal incident a eu lieu dans le bassin minier, où le scrutin a été annulé et reporté dans 24 bureaux de vote de Mdhilla (sud), a indiqué l’Isie, après un boycott en raison d’une confusion entre des bulletins de vote dans cette zone secouée de troubles sociaux récurrents.



Quelque 60 000 policiers et militaires — qui ont déjà voté il y a une semaine par anticipation, pour la première fois de leur histoire — étaient mobilisés : la Tunisie est sous état d’urgence depuis une série d’attentats jihadistes en 2015.



Dans la foulée de la chute du régime de Zine Al Abidine Ben Ali en 2011, les municipalités avaient été dissoutes et remplacées par de simples « délégations spéciales », dont la gestion a été jugée défaillante au fil du temps.



Ces municipales marquent en outre le premier pas tangible de la décentralisation, inscrite dans la Constitution de 2014 et l’une des revendications de la révolution.



Sous la dictature, les municipalités n’avaient que peu de pouvoir de décision, étant soumises au bon vouloir d’une administration centrale souvent clientéliste.



Mais le pays est désormais doté d’un Code des collectivités locales, voté in extremis fin avril, qui en fait pour la première fois des entités administrées librement et fortes d’un début d’autonomie.

Ce scrutin sera suivi de législatives et d’une présidentielle en 2019.