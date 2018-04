Attaque présumée contre des cibles du régime syrien

Damas — Des « missiles ennemis » ont visé dimanche soir des « positions militaires » du régime syrien dans les provinces de Hama et d’Alep, a annoncé l’agence officielle Sana, dénonçant une « agression » sans identifier les auteurs. Le 9 avril, Israël avait été accusé par le régime syrien et son allié iranien d’avoir mené des frappes meurtrières contre une base militaire dans le centre syrien. Le 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni menaient des frappes contre plusieurs positions militaires du régime, en représailles à une attaque chimique présumée sur la ville de Douma, bastion rebelle de la Ghouta orientale, qui aurait fait plusieurs dizaines de morts, selon les secouristes.