Arabie saoudite: 48 exécutions depuis le début de l’année

Dubaï — L’Arabie saoudite a exécuté 48 personnes lors des 4 premiers mois de l’année, la moitié pour des affaires de drogue, a indiqué Human Rights Watch (HRW), exhortant le royaume à améliorer son système judiciaire, « connu pour son iniquité ». « Beaucoup plus de gens condamnés pour des affaires de drogue demeurent dans les couloirs de la mort à la suite de condamnations par le système judiciaire pénal », écrit l’ONG basée à New York dans un rapport publié mercredi soir. Le royaume compte l’un des taux d’exécutions les plus élevés au monde. En 2017, près de 150 personnes ont été exécutées dans le royaume, qui a recours aux décapitations à l’aide d’un sabre pour les mises à mort.