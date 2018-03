Syrie: la poche de Harasta dans la Ghouta «vidée» de ses rebelles

Damas — La poche de Harasta dans la Ghouta orientale est désormais « vidée » de ses rebelles, après « la fin » des évacuations « de combattants et de leurs familles », a annoncé vendredi la télévision d’État syrienne. Avec la fin de cette opération, le régime de Bachar al-Assad contrôle désormais « plus de 90 % » des territoires autrefois tenus par les insurgés dans la Ghouta orientale, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Dans un bandeau, la télévision a fait part de « la fin des opérations de sortie des combattants et de leurs familles de Harasta », qui ont pris la direction de la province d’Idleb, dans le nord-ouest du pays en guerre. Ces évacuations sont intervenues après un accord parrainé par la Russie acceptant le départ de près de 7000 personnes, des combattants et leurs proches. La poche de Harasta était autrefois tenue par le groupe islamiste Ahrar al-Cham.