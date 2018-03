Dernière tentative pour sauver l’accord en Libye

Nations unies — L’envoyé spécial des Nations unies pour la Libye va lancer un nouvel et dernier effort pour rallier les leaders rivaux libyens à l’accord de 2015 qui avait mis en place un gouvernement d’union nationale, a-t-il annoncé mercredi au Conseil de sécurité. Ghassan Salamé a estimé qu’il y avait « très peu d’espoir » en vue d’une entente pour amender l’accord parrainé par l’ONU qui établit un gouvernement, basé à Tripoli et dirigé par Fayez al-Sarraj. « En revanche, à partir de demain, je vais entreprendre une nouvelle et dernière tentative pour mettre en place les amendements » a-t-il indiqué. Les Nations unies ont lancé un plan pour ramener la stabilité en Libye : des élections sont prévues cette année pour tourner la page d’une transition chaotique, sept ans après le déclenchement de la révolte qui a renversé le régime autoritaire de Mouammar Kadhafi.