Des prisonniers de guerre russes attendent d’être échangés

Alignés les uns derrière les autres, tête baissée, ces prisonniers de guerre, vêtus de vestes bleues, de pantalons et de bottes de travail, marchent en rang en direction d’un réfectoire pour le repas.

Ce jour-là, dans l’assiette de ces anciens soldats russes : de la soupe aux pois, de la kacha (bouillie de sarrasin typique dans la région), de la salade de betteraves, le tout accompagné de pain. D’un coup, ils se lèvent pour crier en choeur et en ukrainien : « Merci pour le repas ! »

L’Agence France-Presse (AFP) a pu visiter un camp pour prisonniers de guerre russes, ouvert l’an passé dans l’ouest de l’Ukraine.

Kiev s’efforce de présenter son traitement des prisonniers de guerre russes comme humain, en contraste avec celui de Moscou. Les autorités ukrainiennes et des groupes occidentaux de défense des droits de la personne ont accusé la Russie de maltraiter ses détenus.

Petro Iatsenko, porte-parole de l’administration ukrainienne responsable des prisonniers de guerre, assure que les soldats de son pays retenus en Russie vivent « dans des conditions bien pires » et sont « torturés ».

Il refuse de communiquer le nombre de prisonniers sur le site, mais les journalistes de l’AFP ont vu un dortoir de 96 lits, et un employé de cantine a dit distribuer le repas en trois services, dans une salle de 120 sièges.

Échanges à l’arrêt

Ce centre est le dernier arrêt avant la liberté pour les soldats en passe d’être échangés.

Depuis l’invasion, 2598 prisonniers ukrainiens sont retournés en Ukraine au cours de 48 échanges entre Moscou et Kiev, selon les autorités ukrainiennes.

Mais le dernier, en août, concernait peu de prisonniers. Petro Iatsenko affirme, sans vouloir donner de détails, que la Russie a interrompu les négociations.

L’attente peut donc être longue : un des prisonniers affirme être là depuis plus d’un an.

Les Russes « ne veulent pas les récupérer », avance-t-il.

Plusieurs prisonniers ont d’ailleurs demandé aux journalistes s’ils avaient connaissance d’échanges à venir.

Dans l’établissement, qui n’accueille que des hommes, chaque lit est marqué d’une photo, d’un nom et d’une date de naissance. Au sein du dortoir, le plus vieux a 58 ans, le plus jeune 19.

D’après Petro Iatsenko, quinze détenus sont musulmans et la prison dispose d’une salle de prière et d’une chapelle orthodoxe.

À l’infirmerie, les détenus, habillés en pyjama à rayures, se remettent de graves blessures. Un des soldats a du mal à parler : il a été défiguré par des éclats d’obus. « Je ne peux pas manger », dit-il.

Photo: Roman Pilipey Agence France-Presse

Photo: Roman Pilipey Agence France-Presse

Assis, les épaules voûtées, cet homme de 46 ans affirme venir de la ville russe de Briansk, proche de la frontière avec l’Ukraine, et avoir combattu pendant à peine deux semaines. Il dit se trouver dans le camp depuis près de quatre mois.

Dostoïevski et Coca

Lors de la visite, des salles avec télévisions et glacières sont montrées aux journalistes. Les détenus ont le droit de passer des appels — mais ils sont écoutés.

Un petit magasin propose à la vente des bonbons, des cigarettes et du Coca-Cola.

Dans les rayons de la bibliothèque, les prisonniers peuvent trouver des livres en russe, dont ceux de l’auteur à succès Dan Brown ou du célèbre écrivain Fiodor Dostoïevski.

Tous disposent de savon, de dentifrice et de rasoir. L’Ukraine dépense, chaque mois, environ 250 euros par prisonnier. « On ne leur fournit pas de costume de soirée », explique M. Iatsenko pour résumer les conditions de détention.

Certains ont des pensées suicidaires et reçoivent un suivi psychologique adapté, assure-t-il.

Il estime qu’ils n’ont « aucune raison de s’enfuir ». Ils ont « peur de l’extérieur » en Ukraine, et veulent simplement retourner chez eux, en Russie, dit-il.

Les journalistes présents étaient encouragés à parler à un groupe de détenus présélectionné qui avaient, selon M. Iatsenko, accepté d’être interviewés.

L’un d’eux a dit venir de Tchoukotka, région située à l’extrémité nord-est de la Russie, où il était pêcheur et éleveur de rennes avant de s’engager dans l’armée. Selon son récit, il a combattu pendant deux mois dans l’est de l’Ukraine avant d’être capturé en juillet.

Sur le front, l’espérance de vie « n’est pas longue », dit-il. « Cela se compte en heures. »

« Ne pas oublier »

En semaine, la routine est la même pour lui et ses codétenus. Réveil à 6 h, déjeuner à 6 h 50, ateliers et autres activités de 8 h 30 à 16 h 30 (photo 4), extinction des feux à 22 h 00.

Photo: Roman Pilipey Agence France-Presse

Dans la salle de sport du camp, le portrait de l’ancien footballeur Andreï Chevtchenko trône, tout comme celui de Stephan Bandera, leader ultranationaliste et figure controversée dont l’organisation avait collaboré avec l’Allemagne nazie — ce que le Kremlin ne manque jamais de rappeler pour discréditer Kiev.

Sur des tableaux sont écrites les paroles de l’hymne ukrainien, joué tous les matins. Et chaque jour, les soldats doivent observer une minute de silence pour les militaires ukrainiens morts au combat.

Les prisonniers « ne sont pas venus chez nous en touristes », lance Petro Iatsenko. « Ils doivent savoir où ils ont mis les pieds et ne pas l’oublier. »

Reconstruire l’Ukraine sans attendre, dit une responsable américaine BRUXELLES — La reconstruction de l’Ukraine ne peut attendre la fin du conflit et elle doit s’engager dès maintenant, a affirmé mercredi à Bruxelles Penny Pritzker, représentante spéciale des États-Unis pour la reconstruction économique de l’Ukraine. « L’effort à long terme visant à relancer l’économie ukrainienne doit avoir lieu maintenant, doit commencer dès à présent, même au milieu d’une guerre et de combats en cours », a-t-elle déclaré. Le coût de cette reconstruction sera « substantiel », a assuré cette ancienne ministre du Commerce de Barack Obama, d’où la nécessité, a-t-elle souligné, de mobiliser le secteur privé. La Banque mondiale a estimé que l’Ukraine aurait besoin de plus de 400 milliards de dollars pour se reconstruire. Milliardaire et ancienne femme d’affaires, Mme Pritzker a indiqué être en contact avec déjà plus d’une trentaine d’entreprises souhaitant investir en Ukraine. Encore faut-il que certains obstacles soient levés, a-t-elle indiqué, citant, outre les combats en cours, la nécessité de créer un environnement permettant aux entreprises occidentales, habituées à certaines règles de droit et à des pratiques, d’investir en confiance en Ukraine. Interrogée sur le recours aux avoirs russes dans les pays occidentaux pour financer en partie cette reconstruction, Mme Pritzker a jugé essentiel que la Russie paie, « étant donné les destructions » qu’elle a causées en Ukraine. Agence France-Presse Agence France-Presse