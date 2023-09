Face au nouveau défi migratoire, l’Allemagne renforce le contrôle de ses frontières

L’Allemagne va renforcer ses contrôles aux frontières avec la Pologne et la République tchèque, où les flux de migrants sont en forte hausse et mettent sous pression le gouvernement d’Olaf Scholz et les régions débordées par l’accueil de demandeurs d’asile.

Le brûlant dossier migratoire revient donc compliquer les relations entre les États membres de l’Union européenne, divisés depuis des années sur la gestion des réfugiés aux frontières du bloc et leur répartition au sein du Vieux Continent. Les ministres européens de l’Intérieur se retrouvent d’ailleurs jeudi à Bruxelles pour une nouvelle réunion sur la laborieuse réforme de la politique migratoire commune.

La ministre allemande Nancy Faeser a annoncé mercredi un renforcement des contrôles mobiles à la frontière avec la Pologne (470 km de long) et la République tchèque (650 km).

Elle n’a pas annoncé de contrôles fixes, comme le réclament les conservateurs de la CDU, principal parti d’opposition, une mesure exceptionnelle sur le territoire de l’Union européenne, dont Bruxelles doit être avisée. « Mais je n’exclus pas la possibilité que nous le fassions plus tard », si les contrôles supplémentaires « ne fonctionnent pas », a-t-elle prévenu.

Jusqu’ici, les seuls points de contrôle fixes pour entrer en Allemagne se trouvent à la frontière autrichienne, un héritage de la crise migratoire de 2015-2016, lorsque la première économie européenne avait accueilli plus d’un million de réfugiés.

« Y arriverons-nous ? »

Si la situation aux frontières n’a rien à voir avec cette époque, quand l’Allemagne ne comptabilisait pas loin de 200 000 entrées illégales mensuelles, les chiffres de la police témoignent d’une hausse des flux, avec un plus haut à 15 000 entrées illégales en août.

Depuis le début de l’année, plus de 70 000 entrées ont été dénombrées, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à la même période l’an passé. Quant aux demandes d’asile, elles ont augmenté de 77 % par rapport à 2022 (204 000, contre 115 000), selon les statistiques officielles.

« Y arriverons-nous une nouvelle fois ? » s’interroge en une l’hebdomadaire Der Spiegel, en référence au « Nous y arriverons » (« Wir schaffen das »), la phrase prononcée en 2015 par l’ex-chancelière Angela Merkel, qui avait été le symbole de la politique d’ouverture aux migrants.

L’accueil des réfugiés est aussi revenu au centre des débats avec la forte poussée du parti d’extrême droite allemande AfD, dont les intentions de vote atteignent des records. « Les gens deviennent fous quand ils voient que 300 000 demandeurs d’asile sont déboutés, ne s’en vont pas, reçoivent toutes les aides et tous les soins », a lancé mercredi Friedrich Merz, le chef de la CDU, qui ne cesse de durcir son discours sur l’immigration.

La majorité n’est pas en reste : le ministre des Finances Christian Lindner, du Parti libéral, a estimé que l’Allemagne avait « partiellement perdu le contrôle de l’accès » à son territoire et que cette situation « ne devait pas perdurer ».

Critiques et tensions

L’Allemagne est la cible de critiques de l’Italie, notamment depuis qu’elle a suspendu l’accueil de migrants transférés par Rome dans le cadre d’un programme européen de solidarité. Berlin répond ainsi à la décision de Rome de déroger à ses obligations de reprendre des demandeurs d’asile déboutés dans d’autres pays.

Les relations avec la Pologne, par laquelle transitent les migrants venant de l’est, ne sont pas non plus au beau fixe : la semaine passée, Berlin et Bruxelles ont sommé Varsovie de s’expliquer sur une fraude présumée aux visas d’entrée dans l’UE qui éclabousse des membres du gouvernement.

Mme Faeser a appelé les pays se situant aux frontières extérieures de l’Europe, comme l’Italie et la Pologne, à « mieux protéger les frontières » et à « y appliquer les procédures » prévues par Bruxelles. Sans cela, « les frontières ouvertes au sein de l’UE sont en danger », a-t-elle prévenu.

En Allemagne, les communes et les régions, qui ont aussi absorbé l’arrivée d’un million de réfugiés ukrainiens depuis février 2022, se disent à la limite de leur capacité d’accueil.

Une situation d’autant plus délicate que se profilent dans moins de deux semaines, le 8 octobre, des élections régionales tests pour Olaf Scholz, en Bavière et en Hesse. La ministre de l’Intérieur est candidate des sociaux-démocrates, le parti du chancelier, en Hesse, la région de Francfort.