La Grèce propose de former des pilotes ukrainiens aux F-16

La Grèce a proposé de former des pilotes ukrainiens au pilotage des chasseurs F-16 que leur pays doit bientôt recevoir, a annoncé lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, au cours d’une visite surprise à Athènes.

« Aujourd’hui, nous avons obtenu un résultat important pour la coalition aérienne : la Grèce va participer à la formation de nos pilotes sur F-16. Merci pour cette proposition », a-t-il déclaré à la presse aux côtés du premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

L’Ukraine a salué vendredi la décision des États-Unis de laisser le Danemark et les Pays-Bas lui envoyer des avions de combat F-16 une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de 11 pays, a commencé ; des responsables ont dit espérer que les pilotes seront prêts d’ici le début de 2024.

M. Mitsotakis a par ailleurs déclaré que la Grèce serait « présente dans l’effort titanesque de reconstruction de l’Ukraine », avec « un accent particulier sur Odessa ». La ville portuaire ukrainienne a été, au début du XIXe siècle, le lieu de naissance d’une organisation révolutionnaire grecque secrète qui a contribué à déclencher la révolution de 1821 contre la domination ottomane en Grèce.

Athènes a également proposé de reconstruire la maternité de Marioupol, bombardée l’année dernière.

En avril 2022, Zelensky a prononcé un discours télévisé lors d’une séance extraordinaire du Parlement grec afin de demander de l’aide pour Marioupol et Odessa, deux villes ukrainiennes où vivent depuis des siècles d’importantes populations d’origine grecque.

La visite de M. Zelensky à Athènes coïncide avec l’organisation par M. Mitsotakis, lundi soir, d’un dîner informel avec les dirigeants des Balkans, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef du Conseil européen, Charles Michel. La réunion marque le 20e anniversaire d’un sommet à Thessalonique qui avait confirmé la perspective européenne des États des Balkans occidentaux.

Le président ukrainien a annoncé sur Telegram qu’il tiendrait une réunion conjointe et des entretiens séparés sur des questions bilatérales avec les dirigeants des Balkans, et qu’il rencontrerait aussi Mme von der Leyen.