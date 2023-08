Les funérailles d’un jeune garçon, victime de la guerre, sont célébrées en Ukraine

Des ballons en forme de dinosaures ont flotté lundi au-dessus du cercueil d’un garçon de huit ans dans un cimetière du sud-ouest de l’Ukraine où un dernier adieu lui a été rendu après sa mort dans une frappe de missile hypersonique russe.

Volodymyr Balabanyk a été tué vendredi lorsque des éclats de cet engin l’ont atteint devant sa maison près de la ville de Kolomyia dans la région d’Ivano-Frankivsk, jusqu’à présent demeurée à l’écart des horreurs de la guerre livrée depuis 17 mois par la Russie.

Deux de ses frères et soeurs qui étaient restés à l’intérieur ont été épargnés par l’explosion qui a secoué des bâtiments et soufflé des vitres dans les environs, ont raconté des témoins et des voisins.

La mère de Volodymyr a embrassé sa petite tête, au milieu des autres membres de sa famille en larmes et de nombreux habitants de cette localité regroupés autour du cercueil drapé de blanc.

Des ballons attachés à des bouquets de fleurs et un ours en peluche appartenant apparemment au garçon étaient perchés à côté.

Le cimetière où il a été enterré avait déjà accueilli les restes de plusieurs adultes eux aussi victimes de la guerre, pour la plupart d’anciens combattants originaires de la région ayant péri sur de lointains champs de bataille.

« La tragédie de l’Ukraine »

« Ce n’est pas une perte, c’est une tragédie », s’est insurgée Oksana Chegda, son institutrice. « C’est la tragédie de l’Ukraine ».

« C’est effrayant de penser que son bureau restera vide, que les cahiers et les manuels resteront fermés », a-t-elle encore dit.

« Pour notre Kolomyia, ça a été la plus jeune » victime du conflit actuel, a commenté Svetlana Ivaniouk, une boulangère de 31 ans dont le fils était un ami de Volodymyr Balabanyk.

Celui-ci, Oleksandr, qui aime comme lui les Lego et les voitures miniatures, était sous le choc.

Svetlana Ivaniouk l’a même cité, lui demandant : « Est-ce vraiment lui ? Peut-être vous êtes-vous trompés… »

« Aucun endroit n’est sûr »

La frappe russe de vendredi a brisé l’illusion de sécurité dans cette région relativement calme, connue pour ses cathédrales pittoresques, qui a offert un refuge aux personnes fuyant les zones ravagées par les combats dans l’est et le sud de l’Ukraine.

« Nous ne sommes pas protégés dans ce pays, dans cette ville », a lancé Vladyslav Limichko, un employé du service de taxis de Kolomyia qui a assisté aux funérailles. « Aucun endroit n’est sûr ».

Nombre d’habitants de Kolomyia, plutôt enclins à ignorer les alertes avertissant de raids aériens dans cette cité d’ordinaire calme, ont exhorté leurs enfants à désormais les prendre plus au sérieux.

Volodymyr Balabanyk a péri après qu’un essaim de missiles hypersoniques russes, des Kinjal, s’est abattu sur l’ouest de l’Ukraine, visant un aérodrome.

La mort de ce garçon a mis en évidence la souffrance des plus jeunes depuis que la Russie a déclenché son invasion du territoire ukrainien en février 2022.

« Maintes et maintes fois, nous voyons des vies d’enfants écourtées et le chagrin insurmontable des familles, tout cela à cause de cette guerre insensée », a dit Aaron Greenberg, un conseiller pour la protection de l’enfance à l’Unicef.

D’après Save the Children, trois enfants en moyenne sont tués ou blessés chaque jour en Ukraine depuis que la guerre a éclaté.

« Des enfants innocents sont blessés dans les attaques contre les zones peuplées de l’Ukraine qui se produisent presque quotidiennement et l’état de détresse et de peur constante est devenu la nouvelle norme pour eux », a déploré Amjad Yamin, un responsable de cette ONG.