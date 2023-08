Une famille décimée par un bombardement russe dans la région de Kherson

Sept personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, dans des frappes russes, dimanche, sur la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Trois adultes et deux enfants d’une même famille sont morts dans le village de Chyroka Balka et deux autres personnes dans celui de Stanislav, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko.

« Un mari, une femme et leur nourrisson de 23 jours ont été tués par des tirs d’artillerie ennemis », a écrit M. Klymenko sur Telegram.

L’enfant de 12 ans a été grièvement blessé dans le bombardement de Chyroka Balka et transporté à l’hôpital, où il s’est éteint.

« Une famille entière est morte à Chyroka Balka », a déploré M. Klymenko, publiant des photographies sur lesquelles on aperçoit une colonne de fumée noire s’élevant au-dessus d’une habitation.

Au total, 13 personnes ont aussi été blessées dans les frappes sur Kherson dimanche, selon la même source.

La France a condamné « avec la plus grande fermeté » ces bombardements, qui « illustrent encore une fois le mépris complet de la Russie pour tous les principes du droit international humanitaire, qu’elle viole de manière flagrante et répétée », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Trois drones ukrainiens abattus près de la frontière

Kherson est l’une des quatre régions d’Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l’annexion en septembre 2022. Elle reste partiellement sous contrôle ukrainien, mais est régulièrement la cible de bombardements russes.

Selon le parquet ukrainien, 500 enfants ont été tués et près de 1100 blessés depuis le début de l’invasion russe, en février 2022.

De l’autre côté du front, des bombardements ukrainiens ont provoqué la mort d’un civil dans la localité de Zaïtsevé, près de Gorlivka, dans les territoires contrôlés par Moscou, a annoncé son maire, Ivan Prikhodko.

En Russie, le ministère de la Défense a quant à lui affirmé que trois drones ukrainiens avaient été abattus dimanche au-dessus de la région de Belgorod et un autre au-dessus de celle de Koursk, toutes deux frontalières de l’Ukraine. Ce type d’attaque se produit presque quotidiennement.

Tirs de sommation russessur un cargo

Un navire de guerre russe a procédé à des tirs de sommation sur un cargo qui se dirigeait vers le port d’Izmaïl, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense.

« Afin de forcer le bateau à s’arrêter, des tirs de sommation ont été effectués avec des armes automatiques légères depuis un navire de guerre russe », a indiqué le ministère sur Telegram.

Selon Moscou, le capitaine de ce navire battant le pavillon de Palaos, le Sukru Okan, n’avait pas réagi à un ordre de s’arrêter pour « une inspection concernant le transport de marchandises interdites ».

Un hélicoptère avec des militaires russes à son bord a ensuite décollé pour inspecter le navire, qui a été autorisé à poursuivre sa route vers le port ukrainien, selon la même source.

Le port fluvial d’Izmaïl, dans la région d’Odessa, est devenu l’une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin à l’accord sur les exportations de céréales.

Mi-juillet, Moscou avait mis fin à l’accord qui permettait aux céréales ukrainiennes, depuis l’été dernier, de quitter les ports du sud du pays malgré le blocus mis en place par la Russie.

Quelques jours plus tard, le 19 juillet, Moscou avait averti que tout navire se rendant vers les ports ukrainiens ou les quittant serait considéré comme une cible potentielle. Kiev avait réagi le lendemain en affirmant la réciproque pour les navires russes.

Depuis, le nombre des attaques en mer Noire a augmenté de part et d’autre et l’armée russe a frappé à plusieurs reprises Odessa, grand port du sud de l’Ukraine, mais aussi les ports fluviaux d’Izmaïl et de Reni, des attaques dénoncées par Kiev comme un moyen d’entraver ses exportations.

L’Ukraine a, elle, frappé le port russe de Novorossiïsk et plusieurs navires russes en mer Noire, dont un pétrolier transportant du pétrole.