Les dissidents biélorusses songent encore à la révolution

Dans l’appartement exigu d’Anna, le banal côtoie le tragique. Une bonne odeur de soupe émane de la cuisine, la machine à café rugit sur le comptoir. Dans la pièce d’à côté, celle des bambins, on regarde les dessins animés. C’est l’histoire de trois vies en suspens, disloquées par le sort d’une révolution étouffée dans la violence, que s’apprête à raconter Anna Konovalova.

Il y a bientôt trois ans que cette grand-mère de 59 ans et ses deux petits-enfants, Nastya et Ivan, 6 et 8 ans, ont fui dans le déchirement leur Biélorussie natale, qui sombre aujourd’hui dans les abysses totalitaires. Réfugiée dans la capitale polonaise, Anna mène depuis une existence faite d’incertitude, de chagrin, d’espoir. Une précarité à des lieues de l’insouciance d’avant de cette maison de campagne, non loin de Minsk, où elle avait l’habitude d’emmener Nastya et Ivan en vacances. La dernière fois qu’ils y ont mis les pieds, c’était à l’été 2020, une période qui aura fait basculer à jamais le destin de centaines de milliers de Biélorusses.

La petite Nastya, longs cheveux blonds, déambule dans la pièce principale pour rejoindre sa grand-mère. Elle serre contre elle une affiche : l’esquisse d’une main d’adulte s’étirant à travers des barreaux de fer pour en agripper une autre, d’enfant celle-là. « C’est ma maman », lit-on en lettres majuscules, en polonais et en biélorusse, sous la photo d’une femme aux longs cheveux châtains. Antonina Konovalova, ou « Tonia » pour les intimes, ainsi s’appelle la femme que tiennent les petites mains de Nastya. C’est sa mère à elle et à son frère, Ivan, et la fille d’Anna. Elle a 35 ans et, depuis septembre 2020, elle croupit en prison pour « avoir fomenté des émeutes de masse ».

Si la guerre ne se termine pas en faveur de l’Ukraine, rien de bon ne nous attend

« Cinq ans arrachés de la vie… » déplore Anna, faisant allusion à la condamnation de sa fille. Siarhei Yarashevich, le père des petits, a lui écopé de six ans et trois mois. Le KGB biélorusse, dont l’appellation a été conservée même après l’époque soviétique, les a ajoutés à la liste de « personnes impliquées dans des activités terroristes ».

Dans la Biélorussie d’Alexandre Loukachenko, tel est le sort réservé à ceux qui osent rêver de démocratie. Antonina fut, durant la campagne présidentielle de 2020, engagée dans la campagne de Svetlana Tikhanovskaïa, une novice en politique devenue l’égérie de l’opposition. Le 9 août 2020, jour du scrutin, le président autoritaire est crédité du résultat mirobolant de 80 % des voix. Une fraude électorale éhontée, ou plutôt une énième, en plus d’un quart de siècle de dictature. Sauf que c’était celle de trop. Un soulèvement pacifique naît, galvanisant une population longtemps perçue comme amorphe, jusqu’à risquer de faire vaciller le régime.

Climat de terreur

Ils paraissent loin, ces temps de liesse où déloger le despote de Minsk semblait à portée de main. « On nous percevait auparavant comme une nation grise, qui ne souriait pas, et voilà que notre peuple se réveillait soudain », se souvient encore Anna, évoquant cette période nourrie de « solidarité, d’espoir et de fierté ». Des semaines durant, fleurs à la main, drapés du blanc-rouge-blanc, couleurs de la contestation, ils étaient des centaines de milliers à se rassembler aux quatre coins du pays pour réclamer des élections libres. Des usines étatiques — jusque-là bastions indéfectibles du régime — à la jeunesse branchée, la révolte s’unissait dans un ras-le-bol aussi saisissant qu’inattendu. L’idéalisme régnait.

Anatol, lui aussi, raconte avoir été bercé de douces illusions. Cet avocat en exil qui demande l’anonymat s’était posté à proximité du centre de détention d’Okrestina — tristement célèbre pour sa torture et ses conditions de détention déplorables —, afin de porter assistance à des manifestants tout juste relâchés de l’enfer. « De nombreuses victimes étaient rouées de coups. Mais je me plaisais à leur répéter : “attendez encore de trois à cinq jours, et vous aurez droit à une indemnisation !” »

Or, trois ans plus tard, le fol espoir des débuts n’est plus. Il a fait place à un désarroi, alimenté par la crispation d’un autocrate prêt à tout pour écraser la dissidence, qui enfermée, qui contrainte à l’exil. Depuis, la répression, implacable et tous azimuts, va crescendo. Les médias indépendants et les ONG ont été liquidés, la société civile, décapitée. Chaque jour, chaque mois, surviennent de nouvelles rafles. Le Centre biélorusse des droits de l’homme Viasna, lui-même forcé à l’exil, ne recense pas moins de 1488 prisonniers politiques, souvent dans des conditions lamentables. Certains détenus y laissent leur vie, faute d’assistance médicale.

Un climat de terreur qui s’abat même sur les gens ayant joué un moindre rôle lors de la contestation. « Tout le monde, inconsciemment, est prêt à ce qu’on vienne toquer à sa porte pour l’arrêter », confie au Devoir Lioudmila, une Biélorusse toujours au pays, par l’entremise d’une messagerie cryptée. « La publication d’un commentaire sur Internet est passible de prison », poursuit la jeune femme, guère optimiste : « Le plus triste dans tout cela, c’est que nous avons perdu espoir… Si la guerre ne se termine pas en faveur de l’Ukraine, rien de bon ne nous attend. »

Jusqu’à 500 000 exilés

Dans sa cuisine, Anna déroule son récit, d’une voix vive. Le 6 septembre 2020, lorsqu’elle apprend l’arrestation de sa fille, c’est l’effroi. Elle sait de quoi le régime est capable, c’est-à-dire de s’emparer des enfants de prisonniers politiques pour les placer en orphelinat. Aussi Anna a-t-elle fui en catastrophe avec Nastya et Ivan pour « éviter qu’ils deviennent des otages ». Pour rassurer Tonia, aussi. « C’était mon devoir. » Taie d’oreiller en guise de valise, direction l’Ukraine d’abord, dans l’attente d’un visa en Pologne. Anna relate, les yeux embués, la traversée de la frontière à pied dans la nuit noire. La peur, les questions incessantes des gardes-frontières biélorusses. Ivan lui demanda alors : « Mais, mamie, c’est vrai que maman est en prison ? » Anna s’essuie les yeux, poursuit : « Je lui ai dit, “oui, mon petit Vania, mais nous allons tout faire pour la libérer”. »

Chaque dimanche, la famille déracinée se rend au rendez-vous biélorusse de la diaspora, dans le centre de Varsovie. C’est leur manière de lutter. Aujourd’hui, Antonina purge sa peine dans la colonie colonie correctionnelle n° 4 de Gomel, un camp de travail pour femmes où nul ne peut échapper au labeur des machines à coudre. Sa vue s’est dégradée, « elle ne voit plus que d’un oeil », précise Anna. Les conversations par visioconférence avec les enfants, surveillées, se limitent à une fois par mois. « Le plus long appel, c’était huit minutes, les enfants ont pu réciter une poésie. » Quant à leur père, mis sous écrou depuis le 2 octobre 2020, aucun contact n’est autorisé avec lui.

Jusqu’à 500 000 Biélorusses pourraient avoir fui le pays. La nuit, Anna peine à trouver le sommeil. Pour tenter de joindre les deux bouts, elle tricote écharpes, capes et gants qu’elle vend, tandis que Nastya et Ivan vont à l’école polonaise.

L’exil biélorusse, c’est d’abord l’incertitude. Ce sont ces larmes qui roulent soudain sur la joue quand on évoque cet être cher laissé derrière soi. Pour d’autres, c’est ce chagrin d’avoir laissé sa demeure à l’abandon, au risque de la voir confisquée par le régime. C’est ce réflexe de peur qui continue d’habiter certains exilés lorsque résonnent des pas dans la cage d’escalier, puisque les détracteurs du régime, en Pologne comme en Lituanie, peuvent aussi être traqués, harcelés. C’est aussi, enfin, cette douleur à l’idée de penser que, peut-être, on ne remettra jamais les pieds dans son pays.

Car l’horizon se noircit. Le pays, devenu vassal du Kremlin, se verrouille comme jamais, servant de base arrière à l’armée de Vladimir Poutine depuis son invasion. Sans parler des mercenaires du groupe Wagner qui s’y sont installés, dans la foulée de leur mutinerie avortée, fin juin. La russification du pays souhaitée par Moscou tourne à plein régime, sous la faveur de Loukachenko, et l’arme nucléaire s’y déploie. Pendant ce temps, après trois ans de lutte, les dissensions internes commencent à poindre au sein de l’opposition en exil. La désillusion, à force d’attendre, gagne du terrain au sein de la dissidence ; certains songent déjà à refaire leur vie à l’étranger pour toujours.

Toutefois, la flamme, chez de nombreux compatriotes, ne s’est pas pour autant éteinte. L’espoir, c’est ce qui permet à Aliaksandr Shchasny, un homme au regard doux, de tenir. Depuis deux ans, il vit avec Herman, son fils de 13 ans, à Białystok, une ville polonaise non loin de la frontière biélorusse. « Toute notre vie est là-bas », lâche-t-il. Iryna Shchasnaya, sa femme et la mère d’Herman. Condamnée le 25 mai 2021 à quatre ans de prison pour le motif fantaisiste « d’émeutes de masse », Iryna purge sa peine dans la même colonie qu’Antonina Konovalova.

Au-delà de l’impuissance, Aliaksandr ressent la responsabilité de témoigner de la réalité de sa bien-aimée, et de celle des damnés des geôles biélorusses. « Toute cette violence, ces crimes contre des foules pacifiques, ça ne s’oublie pas. Un jour viendra le moment où nous y retournerons pour finir ce qui a été commencé. » En clair, « casser le système » pour de bon, quitte à user de méthodes plus hostiles. Une radicalisation des consciences qui, face à un régime qui ne connaît que le langage de la force, se fait croissante parmi les opposants au régime. Et Aliaksandr de préciser : « Nous avons compris qu’il est impossible de faire une révolution des fleurs à la main. »

Ihar Vozhyk, un musicien à l’abord facile âgé de 30 ans, se revoit gratter sa guitare, il y a trois ans, face au monument Lénine, sur la place centrale de Maladziečna, petite ville de l’Ouest biélorusse. « Notre force a été d’être restés humains, dignes. » Lui aussi continue d’espérer. Sans ignorer que l’attente risque d’être longue. Il lui arrive de rouler jusqu’à la frontière biélorusse. Là, il contemple la forêt délimitant les deux pays. « Je sais alors que, de l’autre côté, c’est chez moi. » Le moment venu, peut-être lors d’un prochain printemps biélorusse, Ihar l’assure : il sera parmi les premiers exilés à rentrer.

Avec Jula Bukštanovič

« Le combat se poursuit » Dans un entretien accordé au Devoir, dimanche à Varsovie, la cheffe de l’opposition en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, insiste pour ne pas laisser son pays sombrer dans l’oubli, trois ans après la révolte réprimée. « Chaque jour, de 15 à 20 personnes sont détenues. Le KGB peut procéder à une arrestation au milieu de la nuit, sous les yeux des enfants. Pour ceux qui vivent en démocratie, il peut être ardu de comprendre la situation en Biélorussie. Difficile, en effet, d’imaginer la vie au goulag si l’on n’y vit pas. » Quid de l’espoir de changement, après les grandes espérances d’août 2020 ? « Il est parfois difficile d’être optimiste quand des gens sont détenus tous les jours, d’autres torturés », avoue-t-elle. « Mais le combat se poursuit. Les événements de 2020 ont imprégné les consciences, et Loukachenko ne parviendra pas, à coup de propagande, à changer cela. […] Alors, un jour, je sais que je retournerai au pays, que je retrouverai mon mari [emprisonné depuis mai 2020]. Ce sera un chemin difficile, mais avec le soutien de nos partenaires démocratiques, il sera plus court, avec moins de victimes. » Enfin, sur le conflit en Ukraine, Mme Tikhanovskaïa rappelle la distinction « entre le régime et le peuple biélorusses », ce dernier ne voulant pas « être entraîné dans la guerre » de Vladimir Poutine, complice du despote de Minsk. « Les destins de nos deux pays, Ukraine et Biélorussie, sont liés », et de nombreux volontaires biélorusses combattent aux côtés de l’armée ukrainienne. « Nous [démocrates] combattons aujourd’hui le même ennemi : les ambitions impérialistes de la Russie », conclut-elle.