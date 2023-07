Élisabeth Borne, une première ministre inoxydable?

« Restera, restera pas, restera, restera pas ». C’est finalement le premier élément de l’équation qui l’a emporté. Au terme de cent jours d’hésitation, le président français s’est finalement résolu à confirmer la première ministre Élisabeth Borne à Matignon. Même si 67 % des Français souhaitaient un nouveau premier ministre, Emmanuel Macron a dû se rendre à l’évidence qu’il n’avait probablement rien à gagner à changer de premier ministre pour l’instant.

Après la bronca des retraites et sans majorité parlementaire, il s’était donné « cent jours » pour évaluer la situation et chercher une façon de relancer un quinquennat embourbé depuis des mois dans des conflits sociaux. C’était sans compter les nuits d’émeutes dans les banlieues, qui ont fait à elles seules plus de dégâts que les trois semaines d’émeutes en 2005.

Au cours de ces cent jours, Élisabeth Borne avait pour tâche d’« élargir la majorité » étriquée issue des élections législatives du 19 juin 2022. En clair, il s’agissait de recruter des élus des Républicains (LR) afin de permettre l’adoption de projets de loi par d’autres moyens que le « 49.3 », qui permet de contourner le vote de l’assemblée. Une procédure d’exception utilisée à onze reprises depuis le début de ce second mandat présidentiel.

Mais ce fut peine perdue ! Au contraire, depuis l’explosion des émeutes dans les banlieues, l’écart entre le gouvernement et tous les partis de droite s’est encore creusé. Même le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, pourtant partisan de la méthode forte et ancien LR lui-même, n’aurait probablement pas plus de chance de nouer une alliance avec son ancien parti. Alors qu’une majorité de Français réclame un renforcement de la sécurité et un resserrement de l’immigration, le gouvernement s’est contenté de dire que « l’objectif des cent jours a été tenu », que « le calme est revenu » et que « le 14 juillet a été un franc succès », même si on y a brûlé 255 véhicules et arrêté 96 personnes.

Sur un air de « techno »

« On ne change pas une équipe qui perd », a ironisé le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Pour Mathilde Panot, cheffe de file des élus de La France insoumise, « personne ne veut monter sur un bateau qui coule ». Au fond, tout le monde aura compris que, faute de pouvoir relancer véritablement l’action parlementaire, en ce début des grandes vacances, le président a préféré laisser les choses en l’état, quitte à changer d’idée à l’automne.

Pourtant, lorsqu’elle fut nommée, il y a 14 mois, personne n’aurait prédit que cette « techno » socialiste de l’ère Jospin survivrait à de telles révoltes sociales et pas moins de 17 motions de censure. En 2022, elle n’était d’ailleurs qu’un choix par défaut, la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, ayant été refusée par la gauche du parti à cause de son opposition au mariage homosexuel. C’est pourquoi les surnoms « Plan B » et « Borne out » collent à la peau d’Élisabeth Borne.

Si ses ennemis la disent terne, ses amis la trouvent simplement réservée. Derrière cette polytechnicienne passionnée de mathématiques se cache pourtant unemordue de films d’action, comme Top Gun. Même si elle affirme ne pas avoir « le complexe de la femme providentielle », Élisabeth Borne sort de ses gonds lorsqu’on la traite de « techno », rappelle la journaliste Bérengère Bonte dans la biographie, intitulée La secrète (L’Archipel), qu’elle vient de publier. On lui attribue d’ailleurs cette réplique : « J’ai été cinq ans ministre, préfète, patronne de boîte. Qui sont ces mecs pour prétendre que je suis “techno” ? »

Pourtant, le premier critique d’Élisabeth Borne ne se nomme ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon, mais Emmanuel Macron. En mai, il avait eu des mots cinglants à son égard lorsque, sur Radio J, elle avait qualifié le RN d’« héritier de Pétain ». Des « attaques des années 1990 », fondées sur des arguments « historiques et moraux » dénués d’éléments « concrets », avait-il tranché. Pour cette femme dont le père fut un rescapé d’Auschwitz, ce commentaire n’est pas passé inaperçu. Lorsque, le 26 mars dernier, elle avait déclaré ne plus vouloir utiliser le 49.3 hors des textes budgétaires, Macron avait lâché : « Je ne suis pas responsable des interviews à l’AFP de la première ministre. » Même chose lorsqu’en avril, elle avait écarté l’étude d’un projet de loi sur l’immigration et qu’il lui avait aussitôt demandé de « reprendre la copie ».

Pas suffisamment politique

« Humiliée, déconsidérée, mais toujours maintenue, elle peut se vanter désormais d’avoir survécu », affirmait le professeur de Sciences Po Philippe Moreau-Chevrolet sur le site Public Sénat. En France, la fonction de premier ministre a beau servir de fusible au président, on a déjà vu une harmonie plus grande.

Pour toute une partie de la macronie, et notamment le chef du Mouvement démocrate, François Bayrou, Élisabeth Borne n’est pas suffisamment politique. C’est pourquoi, disent-ils, elle peine à imposer son autorité même si on la dit exigeante, cassante et « dure au mal ». Mais Emmanuel Macron souhaite-t-il un premier ministre avec de l’autorité alors qu’il décide de tout ?

Faute de majorité parlementaire, la première ministre est obligée de louvoyer, un jour vers la droite, le lendemain vers la gauche. À moins qu’elle se contente de projets de loi jugés « cosmétiques » par presque toute la presse, comme la création de ce nouvel « homicide routier », un nouveau terme désignant les accidents mortels provoqués par un excès de vitesse ou la consommation de stupéfiants, mais qui ressemble comme deux gouttes d’eau au bon vieil homicide involontaire. Un changement sémantique destiné à calmer l’émoi suscité par l’accident mortel provoqué par l’humoriste Pierre Palmade alors qu’il conduisait à tombeau ouvert sous l’effet des drogues.

Quel autre choix ?

« Le président a-t-il une autre solution ? » se demande l’éditorialiste de France Culture Jean Leymarie. « À Matignon, il peut nommer qui il veut. Mais pour appliquer quel programme ? Et avec quels alliés ? Qui, aujourd’hui, lui serait plus utile qu’Élisabeth Borne ? Elle ne fait pas de miracles. Mais lui non plus. » D’autant que, malgré les critiques, à l’Assemblée et au Sénat, plusieurs parlementaires, comme les leaders de la droite Olivier Marleix et Bruno Retailleau, louent sa franchise et sa connaissance des dossiers.

Pour la plupart des observateurs, l’arrivée d’un nouveau directeur de cabinet à Matignon, le juge et haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexelle, ne devrait rien changer à la ligne que suit Élisabeth Borne depuis plus d’un an. Ce vieux routier qui a travaillé aussi bien pour le premier ministre socialiste Manuel Valls que pour le républicain Xavier Bertrand est un habitué des officines gouvernementales. Pas vraiment le genre à ruer dans les brancards.

Après l’adoption de la loi sur les retraites, Emmanuel Macron avait souhaité cent jours « d’apaisement, d’unité et d’actions au service de la France ». « Nous sommes bien loin du compte », déclarait sur le site Atlantico l’universitaire et maître de conférences Hannah Levy-Leblois, selon qui « la France est plus que jamais fracturée ». Face à cela, dit-elle, « l’exécutif semble tétanisé. L’oeil rivé sur les faiseurs d’opinions, l’autre sur le thermomètre social, il tremble à agir, ayant identifié les causes mais apeuré à l’idée de décider… Dès lors, le maintien d’Élisabeth Borne s’impose ; et s’impose d’autant plus qu’il n’y a aucun autre choix ».

D’ici la fin de la semaine, Emmanuel Macron devrait s’exprimer, et un léger remaniement ministériel devrait avoir lieu. Lundi prochain, il sera à Nouméa, où il doit discuter de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie après trois référendums qui ont tous conclu au maintien de l’archipel sous souveraineté française. Après, ce sera les vacances. Une période de grâce pour un président qui navigue à vue et qui pourrait bien décider de changer d’avis à l’automne…