À la frontière polono-biélorusse, les damnés de la forêt

Le craquement des branches retentit dans la nuit noire. Il faut ramper sous les troncs, s’enfoncer dans les ronces qui éraflent la peau. Ouvrir l’oeil, surtout, et tendre l’oreille au moindre signe de détresse. La forêt, dense et ténébreuse, se dévoile à la lueur des lampes frontales du petit groupe de militants. « Si tu nous entends, manifeste-toi ! » Une femme esseulée, originaire d’un pays africain, « très mal en point, vomissant », demeure introuvable, là, quelque part au milieu des conifères, non loin de la ville polonaise de Hajnówka, à une quinzaine de kilomètres de la frontière biélorusse. Une scène qui se répète dans la rurale et champêtre Podlachie, cette région de la Pologne orientale, aux confins de l’Union européenne, devenue le théâtre d’un drame humanitaire.

Le message d’urgence, doublé d’une position géographique approximative, a été reçu voilà plusieurs minutes par le groupe Urgence humanitaire volontaire de Podlachie, des citoyens ordinaires engagés dans l’aide auprès des exilés. La femme a tenté la traversée de cette vaste étendue d’arbres, à la lisière de la Pologne et de la Biélorussie, soit la « route migratoire » orchestrée depuis l’été 2021 par Alexandre Loukachenko et empruntée par des dizaines de milliers de candidats à l’exil, pour beaucoup du Moyen-Orient et de l’Afrique, certains au péril de leur vie. Le despote biélorusse, accusé d’alimenter une filière de passeurs, cherche vraisemblablement à se venger des sanctions occidentales à son encontre, faisant miroiter aux migrants un accès aisé vers l’Europe. Un leurre qui transforme depuis ces majestueuses forêts frontalières en cimetière.



Photo: Simona Supino

No man’s land frontalier

La recherche a commencé il y a près d’une heure. Karol Cichocki, en sueur, s’engouffre, balayant son faisceau lumineux. « La femme serait dans les bois depuis cinq jours », indique le volontaire aux cheveux blonds, la trentaine. Un escadron de policiers et de gardes-frontières patrouille dans les bois en cette nuit de fin juin. Il sait que sa présence, bien que sollicitée, comporte un risque, alors que « la crainte d’un refoulement ne disparaît pas ». Mais il s’agit, pour l’heure, d’une course contre la montre, peut-être une question de vie ou de mort.

C’est dans cette même étendue boisée, non loin de là, qu’a été découvert le corps inerte d’une jeune femme originaire d’un pays de l’Afrique de l’Ouest en février dernier. Elle s’appelait Mahlet. Sur le territoire polonais, la jeune femme étant incapable de continuer à avancer, deux de ses compagnons d’infortune étaient sortis des bois pour aller chercher de l’aide auprès de gardes-frontières. Lesquels ont plutôt renvoyé les deux hommes dans le no man’s land entre la Pologne et la Biélorussie, ignorant les appels à secourir leur camarade. Quelques jours plus tard, Malhet fut retrouvée morte.

« Pris au piège »

Il est minuit passé quand soudain, dans l’obscurité, apparaît une silhouette gisant sur le ventre, un sac noir à ses côtés. « Elle est là ! » Face contre terre, dans un état de demi-conscience. Sa respiration, faible et saccadée, est entrecoupée de vomissements. La jeune femme au teint basané est peu à peu extirpée des bois, le sac de couchage sur lequel elle reposait servant de brancard. Les ambulanciers prennent le relais. Direction l’hôpital de Hajnówka, à quelques encablures de là.

Le lendemain, au service des maladies infectieuses, le flou se dissipe : il s’agit d’une Éthiopienne de 27 ans. L’Éthiopie subit actuellement les séquelles d’une guerre civile. Sehada (le prénom a été modifié afin de préserver l’anonymat de la femme) « se porte mieux, pouvant parler maintenant », dixit une source de l’établissement hospitalier. L’exilée a bel et bien « franchi illégalement la frontière », confirmera au Devoir une responsable des gardes-frontières de Podlachie, précisant qu’elle « n’a pas pu appeler à l’aide », étant dépourvue de téléphone et ayant été délaissée par le groupe qui l’accompagnait. Depuis fin juin, elle est confinée dans l’un de ces centres fermés pour étrangers de la Pologne, où les conditions de vie ont été maintes fois déplorées par les organisations des droits de la personne.

Il n’en demeure pas moins que Sehada, qui a pu faire une demande de protection internationale sur le sol polonais, fait partie de la poignée de « fortunés » de cette frontière. La posture de l’exécutif national-conservateur polonais, intraitable face à cette « guerre hybride » menée par la dictature biélorusse, reste celle de refouler quasi systématiquement les migrants, en dépit des conventions sur le droit d’asile. En dépit du fait, aussi, que les hommes de main de Loukachenko, prompts à user de la violence, empêchent souvent tout retour en arrière. « Nous recevons parfois le message de personnes coincées dans la “zone de la mort”, entre les deux pays : sans rien à manger, sans moyen de recharger leur téléphone, certains se font battre très durement par les autorités biélorusses », relate Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok, membre d’Urgence humanitaire volontaire de Podlachie et résidant dans un village frontalier.

Photo: Simona Supino

Crise humanitaire

Outre le ballet incessant des convois militaires, le gouvernement polonais du parti Droit et justice a verrouillé son flanc oriental. Un imposant mur s’étire sur plus de 180 kilomètres le long de la frontière polono-biélorusse, équipé de caméras thermiques. Au bout d’un chemin forestier quelconque, trois soldats sanglés de fusils font le guet au pied du mastodonte d’acier en cette fin d’après-midi. Un dispositif qui, selon Anna Michalska, porte-parole de Straż Graniczna (Garde-frontière de Pologne), a « fait chuter le nombre de tentatives de passages illégaux de 40 000 en 2021 à 15 000 l’an dernier ». « La plupart de ces étrangers ne sont ni des réfugiés de guerre ni des réfugiés politiques, ce sont simplement des migrants économiques », dit-elle sur un ton agacé dans son bureau, au siège de Varsovie.

Certes, les flux se sont taris depuis le pic de novembre 2021, et l’état d’urgence a été levé. Mais une autre crise, humanitaire celle-là, n’a pour autant jamais cessé. Les organisations mettant à disposition un numéro d’urgence sont parfois sollicitées plus d’une dizaine de fois par jour par des migrants transis, blessés, affamés. Une nouvelle route migratoire s’établit, « perçue par les migrants comme un moyen plus sûr d’entrer en Europe que la mer Méditerranée », estime le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants. Et c’est Moscou, et non plus Minsk, qui constitue leur point d’entrée, pointant vers une complicité du Kremlin.

Faute d’assistance médicale, certains succombent, qui à l’hypothermie, qui à la noyade ou à la déshydratation. « Dans d’autres cas, ils meurent en se cachant des gardes-frontières », regrette Marta Górczyńska, avocate pour la Fondation polonaise Helsinki pour les droits de l’homme. Selon elle, ces drames sont en partie dus à la « politique polonaise de refoulement ».

À lire aussi Ce texte est publié via notre section Perspectives.

Près d’une cinquantaine de décès, de part et d’autre de la frontière, sont à déplorer depuis août 2021, selon Grupa Granica, un collectif humanitaire ayant porté assistance à plus de 14 000 personnes. Le bilan macabre pourrait encore s’alourdir, les disparus se comptant par centaines. Le cimetière musulman de Bohoniki, un village tatar frontalier au milieu des champs, est le témoin silencieux de ce drame. Parmi les sept tombes alignées au pied d’un tertre, celle de Halikari Dhaker, un bébé irakien de 27 semaines, mis en terre le 23 novembre 2021.

Une nouvelle route migratoire

C’est dans la vaste forêt primaire de Białowieża, à cheval entre la Pologne et la Biélorussie, que se concentre à ce jour l’essentiel des traversées clandestines. Et quid du mur ? Face aux barbelés qui coiffent ses cinq mètres de hauteur, certains optent pour les marécages ou les rivières non barricadés. « D’autres usent d’échelles ou de troncs pour sauter par-dessus, au risque de se casser les jambes », précise Łukasz Synowiecki. Depuis sa bicoque de Masiewo, un village situé à moins d’un kilomètre de la frontière, cet homme de 45 ans multiplie ces deux dernières années les actions de rescousse, en solitaire. « Certains, en très mauvaise condition, refusent d’appeler à l’aide par peur d’être refoulés une énième fois », lance l’homme à la foi catholique, qui soulève la totale impréparation de bien des gens, « leurrés par les passeurs ».

Photo: Simona Supino

À l’orée de la forêt, dans une localité tenue secrète, la base de Grupa Granica se fait l’écho de ces besoins criants. Aleksandra Chrzanowska, membre du collectif, dévoile l’intérieur du hangar où s’amoncellent, çà et là, couvertures de survie, bottes de caoutchouc, batteries externes. Les vêtements destinés aux exilés sont, de préférence, de couleur sombre ; c’est mieux pour se cacher des gardes-frontières, lorsqu’on se terre dans les sous-bois. Quant aux soupes s’entassant dans un réfrigérateur de la pièce adjacente, « il faut éviter les épices, car à force de boire l’eau des marécages, certains développent des problèmes d’estomac ».

Refus de l’indifférence

« Cauchemar », c’est le terme employé par certains habitants frontaliers, submergés par le sentiment d’être laissés seuls face à une crise qui les dépasse. Une lourdeur exacerbée par la haine en ligne et le comportement parfois hostile des gardes-frontières polonais. Et ce, alors que le parti au pouvoir, prompt à vilipender les ONG humanitaires, semble faire du thème migratoire un carburant électoral, en vue du scrutin législatif de l’automne.

Photo: Simona Supino

« On nous dépeint comme des hors-la-loi, des traîtres. Certains n’ont plus la force d’aider et ont déménagé », raconte encore Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok. Longs cheveux châtains, cernes sous les yeux, la voix douce, cette mère de famille de 40 ans est une force tranquille. Par refus de l’indifférence, elle a pris part ces derniers mois à des « patrouilles citoyennes », comme on les appelle ici. Une opération aussi éprouvante que délicate. « Jamais je n’aurais cru qu’un jour, je participerais à la recherche de corps dans les bois », confie celle qui sait l’importance d’une sépulture pour les familles des victimes. « Nous ne sommes pas formés à cela, mais puisque les autorités ne le font pas… »

Retour dans les bois de Białowieża, quelques jours plus tard, avec Karol Cichocki. Un nouveau candidat à l’exil requiert eau, vêtements chauds, nourriture. En chemin, il suffit de quelques foulées pour remarquer le passage récent de damnés de la forêt, à l’aune de ces vêtements détrempés qui jonchent le sol, épars. Enfant, Karol, qui a grandi à Białystok, dans l’est du pays, venait se promener dans cette même forêt, paisible en apparence. « Impossible de la voir comme avant, désormais. » Or, hier comme aujourd’hui, les forêts de Podlachie recèlent des tourments silencieux. Pendant l’occupation nazie, il y a 80 ans, nombre de juifs, traqués, s’étaient réfugiés sous sa canopée. La plupart avaient péri de froid et de faim, ou encore sous les balles de l’envahisseur, dans l’anonymat des bois.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.