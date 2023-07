Sur la route des Balkans, en Serbie: «C’est le dernier point chaud avant d’entrer dans l’Union européenne»

Partageant ses frontières avec des pays de l’espace Schengen, la Serbie a toujours été un lieu de transit essentiel pour les migrants. C’est la porte vers l’Europe. Devant le flux migratoire qui a repris de plus belle en 2022, l’Union européenne a resserré ses frontières pour tenter de contenir le nombre de passages illégaux. Ces politiques ont un effet direct sur le trafic de migrants. Le Devoir s’est rendu à la frontière entre la Serbie et la Hongrie.

À Horgoš, une petite ville serbe située à quelques kilomètres de la frontière avec la Hongrie, plusieurs maisons abandonnées semblent avoir été le refuge de migrants qui empruntent la route des Balkans. Sur les murs, on voit des mots écrits en arabe, et même la mention « Welcome to Hell ». Ils viennent majoritairement du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. Des pains de savon, de vieux vêtements et des papiers d’emballage de nourriture jonchent le sol de ces demeures insalubres. Le Devoir s’y est rendu un après-midi de printemps afin de rencontrer des migrants qui tentent, la nuit, de traverser. Ce jour-là, les squats étaient déserts. Une opération policière aurait mis la clé dans ces résidences qui servaient de refuges temporaires, selon des résidants rencontrés sur place.

À quelques kilomètres de là, une route de terre mène à une énorme maison dans les champs. À l’entrée, des hommes lavent des vêtements et remplissent leur bouteille dans un puits. Ils ne veulent pas que des inconnus entrent dans l’immense refuge situé juste derrière eux. Ils ont peur que la police les retrouve. Les hommes, qui viennent d’Afghanistan et du Pakistan, sont sur leurs gardes, après avoir été chassés de leur ancien repaire. « Nous allons réessayer ce soir de traverser la frontière », indique l’un d’eux, Abdel, un nom fictif, car il préfère garder l’anonymat par peur de représailles.

Certains migrants ont essayé à des dizaines de reprises de mettre le pied en Hongrie, sans succès. « Ça prend 10 à 15 minutes, s’y rendre à la marche », fait savoir Abdel. Après la Hongrie, le groupe souhaite aller en Angleterre ou en Allemagne.

« C’est la route migratoire la plus courte et la plus sécuritaire, si je peux dire, pour rejoindre l’Union européenne », souligne au Devoir Rados Djurovic, le directeur général du Centre de protection des demandeurs d’asile de Serbie.



Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Un changement de ton

En 2022, la route migratoire des Balkans est redevenue l’une des principales voies de migration vers l’Europe, avec 145 600 passages illégaux, selon Frontex, l’Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes. Depuis quelques mois, l’équipe du Centre de protection des demandeurs d’asile de Serbie remarque toutefois un resserrement des frontières des pays de l’UE. À la fin de 2022, l’UE avait présenté un plan d’action organisé autour de cinq axes, dont le renforcement de la gestion des frontières le long de la route migratoire des Balkans.

En mars dernier, des représentants de la Commission européenne et de Frontex ont visité le poste frontalier entre les localités de Horgoš et de Roszke, en Hongrie, afin de saluer les efforts faits pour contrer la migration illégale. Il y aurait eu un peu moins de 31 000 passages dans les pays limitrophes des Balkans jusqu’à présent cette année. Une situation que déplore Rados Djurovic. « Ce sont des solutions à court terme, dit-il. À long terme, les migrants ne sont pas découragés par la maltraitance ou les tentatives de les arrêter physiquement aux frontières. Ils arrivent d’un pays où, bien souvent, les conditions sont pires. »

La Serbie comme zone tampon

La région des Balkans, dont fait partie la Serbie, est au coeur de l’Europe et est entourée par des pays membres de l’UE. Une demande d’asile dans l’espace Schengen ouvre les portes de 27 pays européens sans frontières intérieures. Cette position fait en sorte que la Serbie est une zone de transition stratégique pour les migrants, et certains y demeurent plusieurs jours, voire plusieurs mois. « C’est le dernier point chaud avant d’entrer dans l’Union européenne, avant de traverser les frontières menant à l’espace Schengen », ajoute M. Djurovic.

Mais ils doivent d’abord affronter les barbelés ou les agents frontaliers qui les frappent, raconte un jeune migrant en montrant ses plaies.

« La majorité des blessures que nous voyons sont des dislocations [d’articulation], de grosses ecchymoses, des fractures et des coupures de deux centimètres de profondeur sur les lèvres », indique la coordonnatrice de terrain à Médecins sans frontières, Pooja Iyer. MSF offre depuis 2014 une aide médicale et psychologique aux réfugiés et aux migrants qui transitent par la Serbie ou y restent bloqués. « Depuis janvier 2021, nous avons eu environ 4000 consultations et environ 500 d’entre elles étaient à la suite d’une tentative de traverser les frontières », ajoute Mme Iyer.

Lorsque les migrants ne réussissent pas à les franchir, ils sont refoulés en Serbie et retournent vivre dans des camps. « Ces hébergements sont petits et inadéquats. Ils ne suffisent pas à fournir des conditions de vie de base telles que l’hygiène et un lit », déplore Rados Djurovic. Il existe des centres plus formels qui peuvent offrir jusqu’à 6000 places, mais ils sont souvent surpeuplés et certains sont même fermés, comme c’est le cas à Subotica, une grande ville située à 150 kilomètres de la frontière avec la Hongrie.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Le trafic de migrants

Les refoulements aux frontières de la Hongrie, mais aussi de la Roumanie et de la Croatie, où les migrants tentent également d’entrer, accentuent un autre problème : celui du trafic de migrants. « Chaque fois qu’une personne est refoulée à la frontière, elle tombe entre les mains de trafiquants qui lui proposent un endroit où vivre et des outils pour tenter de retraverser », expose M. Djurovic. Les migrants paient des sommes de plus en plus grandes dans l’espoir d’un jour arriver à leurs fins. « Selon notre expérience, peu importe le nombre de fois que tu es refoulé aux frontières, tu finis par y parvenir. C’est juste une question de savoir combien tu vas devoir payer et ce que tu es prêt à souffrir », ajoute le directeur exécutif du Centre de protection des demandeurs d’asile de Serbie.

Pour mettre fin à ces traitements qu’elle qualifie d’inhumains, Médecins sans frontières demande que les migrants puissent faire une demande d’asile dans le pays qu’ils tentent de rejoindre. « Certains réussissent à passer, mais ils sont retournés en Serbie. C’est une violation [du droit international]. Plus ça arrive, plus ça met en péril la santé physique et mentale des migrants », conclut Pooja Iyer.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.