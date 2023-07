Une éventuelle chute de Poutine pourrait-elle mener à une démocratie?

Une éventuelle chute de Vladimir Poutine pourrait-elle donner naissance à un régime démocratique en Russie ? « Je n’ai rien d’autre que cet espoir pour m’aider à vivre ici, confie au Devoir Olga, 45 ans, qui habite Moscou. Mais je sais que ça n’arrivera pas. » Après la fronde d’Evgueni Prigojine, qui a surpris tant la communauté internationale que les Russes eux-mêmes, le pays pourrait plutôt se diriger vers une période de turbulences en vue d’une redistribution des ressources entre les élites qui gravitent autour du président.

« Que ce soit avec ou sans Poutine, ça commence à être turbulent. On voit que, petit à petit, Poutine perd le contrôle de la Russie, des ressources, des groupes d’influence », analyse la politologue russe Vera Grantseva, qui enseigne à l’École des hautes études en sciences économiques à Moscou — désormais de manière virtuelle depuis qu’elle a quitté la Russie en 2020 —, ainsi qu’à Sciences Po Paris.

Si Poutine parvient à rester au pouvoir, un durcissement de son régime est à prévoir. Des purges dans son entourage et au sein de l’armée — où Prigojine avait des appuis — vont probablement survenir. « Il va peut-être aussi faire plus de répression au niveau de la société parce qu’on a vu qu’à Rostov-sur-le-Don, il y avait pas mal de gens qui ont accueilli le groupe Wagner [d’Evgueni Prigojine] avec des fleurs », relève la professeure, qui a travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg comme experte en relations internationales de 2008 à 2016.

D’autres frondeurs pourraient néanmoins être tentés de défier l’autorité désormais chancelante de l’ancien officier du KGB. Les failles du régime de Poutine ont été exposées au grand jour, et il est désormais établi qu’il est possible de s’opposer au président de manière frontale tout en demeurant en vie — du moins temporairement. Vera Grantseva note d’ailleurs que le groupe Wagner n’est pas la seule milice privée en Russie. Un coup d’État est donc possible — qu’il soit ouvert ou caché —, un scénario dans lequel Poutine demeurerait président tout en étant écarté des prises de décision, explique la professeure.

Élite mafieuse

Un renversement qui pourrait ouvrir la porte, là aussi, à une période violente, puisque les élites mafieuses du pays tenteront de s’approprier et se diviser les richesses de la Russie. « Tous les acteurs [qui gravitent autour de Poutine] sont bien motivés par le contrôle des ressources, surtout le pétrole et le gaz », souligne Mme Grantseva, qui n’hésite pas à dresser un parallèle avec la période chaotique des années 1990 en Russie, au cours de laquelle des oligarques s’étaient séparé les ressources de l’immense territoire qui venait d’être libéré du joug communiste.

Beaucoup d’argent est une nouvelle fois en jeu. « Cette redistribution pourrait devenir assez dangereuse puisque certains pourraient vouloir en avoir plus ou avoir quelque chose qu’ils n’avaient pas avant », dit-elle. Ce brassage des cartes pourrait débuter même si Poutine réussit à s’accrocher au pouvoir.

Comme l’évoquait Olga, dont nous taisons le nom de famille pour des raisons de sécurité, un basculement vers une démocratie semble donc largement improbable. D’autant plus que le pays a été dépouillé de ses institutions démocratiques ces dernières années, les tribunaux indépendants, la presse libre et un Parlement réellement fonctionnel ayant progressivement disparu sous la poigne de fer de Poutine.

Il demeure néanmoins une infime possibilité que le peuple réussisse à se révolter malgré la répression. Mais, même si elle souhaite ardemment la fin du règne de Poutine, Olga sent qu’elle et ses compatriotes sont impuissants. « On ne peut rien faire. Nous avons très peur », témoigne-t-elle, en précisant qu’elle a tout de même participé à des manifestations depuis 2014 contre les invasions successives de l’Ukraine. « Quand quelqu’un frappe à ma porte, j’ai peur, ajoute-t-elle. Nos publications sur les réseaux sociaux sont scrutées. Il y a partout des policiers qui surveillent les rues. Je ne peux même pas mettre un ruban bleu et jaune aux couleurs de l’Ukraine sur mon sac, car je sais que je vais me faire arrêter si je le fais. »

Apathie

Sergueï, un étudiant de 19 ans joint à Moscou, qui ne veut pas que son nom de famille soit publié pour des raisons de sécurité, ne croit pas non plus que la société civile puisse avoir une emprise sur l’avenir politique du pays. « On voudrait changer les choses, mais on ne peut pas influer sur la vie politique. Et je ne sais pas quand on pourra le faire », dit-il.

La majorité des Russes ne se soucient pas de ce qui se passe dans les hautes sphères du pouvoir, ajoute-t-il. « La plupart des gens dans notre pays n’ont même pas remarqué ce qui s’est passé il y a deux semaines », avec la révolte de Prigojine, relève-t-il.

Une apathie de la population, causée en partie par son manque d’emprise sur la situation actuelle, qui fait en sorte qu’il est « plus probable que les changements viendront du haut du système avec la rupture dans les élites, des fissures, des conflits internes et un affaiblissement de Poutine », analyse Vera Grantseva, qui ne ferme toutefois pas complètement la porte à la possibilité que les plus jeunes générations se révoltent.

L’Ukraine : l’erreur

Malgré l’instabilité des derniers mois, bien des Russes continuent à soutenir Poutine, croit Olga. « Ils veulent un leader fort. Beaucoup de Russes ont vécu toutes leurs vies avec cette idée que c’est bien d’avoir une figure paternelle forte », dit-elle.

Mais la guerre en Ukraine pourrait être le tournant qui mènera à la déchéance du régime de Poutine. « C’est la plus grosse erreur de Poutine dans ses 23 ans de présidence », lance Mme Grantseva. L’homme fort du Kremlin aurait pu continuer à diriger le pays tranquillement pendant plusieurs années, étant donné que l’annexion illégale de la Crimée ne faisait presque plus de vagues et que l’économie du pays bénéficiait des exportations de gaz en Europe.

« De se lancer dans une telle folie, c’était un grand risque », note la politologue. Mais Poutine était vraisemblablement mal informé, possiblement en raison des « travers de son régime » dans lequel il a anéanti toute voix discordante.

Avant tout, cette guerre a été lancée par Poutine pour asseoir sa légitimité, croit la professeure. Dans les régimes démocratiques, cette légitimité, nécessaire pour gouverner, est réaffirmée périodiquement par des élections. Mais dans un régime autoritaire, elle doit être trouvée ailleurs. « La Crimée a servi comme une telle légitimation. Après l’annexion en 2014, il y a eu une montée du patriotisme en Russie », note Vera Grantseva. Et Poutine était alors vu comme un leader national fort.

Le président russe aurait voulu répéter son succès de 2014 en lançant le 24 février 2022 l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Mais aujourd’hui, il doit plutôt se demander comment il peut s’extirper de ce bourbier.