Malgré l’onde de choc de Nahel, le pessimisme des militants français contre les violences policières

La mort de Nahel, tué à bout portant par la police fin juin près de Paris, a provoqué une onde de choc en France, qui risque cependant de faire long feu selon les militants contre les violences policières.

La diffusion d’une vidéo du tir qui a coûté la vie à Nahel, 17 ans, le 27 juin près de Paris lors d’un contrôle routier, a joué un rôle capital dans l’embrasement du pays. Elle est venue contredire la version policière initiale alors que la France a enregistré en 2022 13 décès après des refus d’obtempérer lors de contrôles routiers.

On y voit le policier auteur du tir, positionné au niveau de l’aile avant gauche du véhicule, tirer un unique coup de feu lorsque redémarre la Mercedes jaune conduite par Nahel.

Filmée par un témoin et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, elle a fait le tour du monde.

« C’est la première fois qu’on voit une vidéo comme ça, frontale, tellement violente, une vidéo d’exécution. C’est un peu notre vidéo George Floyd », dit Youcef Brakni, un pilier du comité « Vérité pour Adama (Traoré) », un jeune homme noir mort en 2016 en région parisienne lors de son interpellation par les gendarmes.

« On a des images au moment du feu du policier, c’est-à-dire au moment où il enlève la vie », abonde l’avocat Arié Alimi, spécialisé dans les dossiers de violences policières, en soulignant combien les captations de ces moments décisifs sont rares dans ces procédures.

Dans ce contexte hautement inflammable, les activistes espèrent continuer sur leur lancée. Mais malgré l’émotion suscitée par la mort de Nahel, les personnes interrogées par l’AFP ne voient pas de changement structurel en vue.

Parmi leurs revendications figure notamment l’abrogation de l’alinéa d’une loi de 2017 qui assouplit les conditions légales de l’ouverture du feu par les policiers, notamment dans le cadre des refus d’obtempérer et a conduit, selon eux, à la multiplication de tirs mortels.

Entre espoir et résignation

Auditionné mercredi par la commission des Lois du Sénat, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a écarté tout changement de cette loi.

« Ce n’est pas parce qu’un policier ne respecte pas la loi qu’il faut changer cette loi », a dit M. Darmanin. « Ce policier, qui a droit à la présomption d’innocence, n’a manifestement pas respecté la loi de 2017 ». Le motard auteur du tir mortel a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué le 29 juin.

L’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve, auteur de cette loi, a réfuté qu’elle constitue un « permis de tuer ». « C’est un texte qui dit : “vous ne pouvez tirer que lorsque vous êtes en situation de légitime défense”. Hors le cadre de la légitime défense, l’utilisation de la force non proportionnée et aboutissant à des drames peut faire l’objet d’une condamnation pénale des policiers », a-t-il précisé.

Certains se montrent plus ouverts. Président de la commission des Lois, le député de la majorité Sacha Houlié s’est dit favorable à une mission d’évaluation à la rentrée sur le « refus d’obtempérer » et sur la loi de 2017.

Avec la multiplication des affaires de ce type et leur écho grandissant dans la société, Arié Alimi décèle toutefois des signes d’une nouvelle approche par l’institution judiciaire des dossiers impliquant les forces de l’ordre.

Il y a vingt ans, « on nous regardait comme des fous quand on déposait plainte pour violences policières dans les quartiers populaires. Aujourd’hui les juges ont pris conscience du problème, mais on n’en est qu’au tout début », dit-il.

Pour d’autres militants chevronnés, l’heure est à la désillusion et à la lassitude. « Il y a un épuisement, on est essorés, lessivés, on n’a d’aide de personne », confie Youcef Brakni, « vous êtes seul ».

« On a un gouvernement qui est d’une telle surdité, et pas que sur cette question, qu’il ne tire pratiquement jamais les conséquences des moments graves de la société », déplore Me Arié Alimi.