Le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, est toujours en Russie, selon Loukachenko

Des médias russes ont diffusé mercredi soir des images de la perquisition dans la demeure du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, menée à Saint-Pétersbourg lors de sa tentative de rébellion armée, fin juin.

Ces images, visiblement prises par les forces de l’ordre et publiées soudainement dans plusieurs médias publics et privés russes, montrent une vaste et luxueuse maison, avec un hélicoptère stationné dans le jardin.

Lors de la perquisition, selon ces images, les enquêteurs ont également découvert des liasses de dollars et de roubles, des lingots d’or, de nombreuses armes, mais aussi plusieurs passeports avec des noms différents et une armoire remplie de perruques.

Le site Fontanka, basé à Saint-Pétersbourg, a également indiqué qu’une photo avec des « têtes tranchées » avaient été retrouvée au domicile de M. Prigojine, alors que ses mercenaires sont régulièrement accusés d’exactions.

Fontanka a publié également une photo montrant une énorme masse disposée dans une pièce de la maison de M. Prigojine et dont la tête en métal porte le message « En cas de négociations importantes ».

La « masse » est l’un des symboles du groupe Wagner, qui se vante d’utiliser cette arme pour exécuter ou torturer sauvagement ses ennemis.