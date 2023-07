Près de 180 prisonniers politiques en Crimée

Il y aurait environ 180 prisonniers politiques dans les geôles de la Crimée, selon le gouvernement ukrainien et des organismes de défense des droits de la personne. Il s’agit principalement de Tatars de Crimée, un peuple autochtone de confession musulmane, d’activistes criméens qui se sont opposés depuis 2014 à l’annexion illégale de la péninsule par la Russie et de journalistes citoyens qui ont tenté de contourner la chape de plomb imposée par la propagande du Kremlin.

Par cette répression, la Russie chercherait à anéantir toute opposition en Crimée pour donner l’impression que la population de la péninsule appuie le rattachement du territoire à la Russie, croit Olga Skrypnyk, qui est à la tête du Groupe criméen pour les droits de la personne. « C’est très important pour la Russie de détruire cet activisme et de le cacher dans les prisons, dit-elle. Et les autorités russes publicisent ensuite ces cas pour enrichir la propagande. Le FSB [le service russe de renseignement] dit : vous voyez, les Tatars sont des terroristes et les Ukrainiens sont des nazis. »

L’ombudsman ukrainien pour les droits de la personne, Dmytro Loubinets, a vertement dénoncé la répression pratiquée par la Russie en Crimée dans une déclaration publiée sur Telegram en février dernier. « En raison de la peur constante à l’égard de la résistance ukrainienne, la Russie n’arrête pas la répression sévère et la persécution de nos citoyens dans la Crimée temporairement occupée : perquisitions illégales, affaires pénales fabriquées de toutes pièces, condamnations fabriquées de toutes pièces, en particulier contre des représentants des peuples autochtones de la péninsule — les Tatars de Crimée », a-t-il écrit.

Catégories de prisonniers

De nombreux Tatars — dont Ansar Osmanov, qui a reçu une sentence record de 20 ans de prison en juin dernier — sont poursuivis en vertu de l’article 205.5 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui touche aux activités terroristes. « Ces activistes sont accusés d’être impliqués dans le mouvement islamique Hizb ut-Tahrir, qui n’est pas interdit en Ukraine et dans beaucoup de pays [mais qui est considéré comme une organisation terroriste en Russie] », indique Igor Kotelianets, qui est à la tête de l’Association des proches des prisonniers politiques du Kremlin, qui documente la persécution politique en Crimée. « La Russie utilise sa législation antiterroriste principalement comme prétexte pour persécuter les Criméens qui ne sont pas loyaux envers le régime d’occupation. »

De plus, des Criméens — comme Dmytro Shtyblikov, qui devait être libéré en novembre 2021 après cinq ans d’emprisonnement pour sabotage et qui a plutôt fait face à de nouvelles accusations, de haute trahison, pour lesquelles il devra passer 19,5 années supplémentaires derrière les barreaux — sont emprisonnés pour avoir dénoncé l’occupation russe, étant accusés de sabotage ou d’avoir coopéré avec les services de renseignement ukrainiens.

Il n’y a plus de liberté de presse en Crimée. Il s’agit souvent de citoyens qui donnent des informations sur les perquisitions et les audiences en cour, par exemple.

Et des journalistes citoyens — dont Iryna Danilovich, une travailleuse de la santé qui devra purger une peine de sept ans de prison — sont gardés captifs. « Il n’y a plus de liberté de presse en Crimée, explique Olga Skrypnyk. Il s’agit souvent de citoyens qui donnent des informations sur les perquisitions et les audiences en cour, par exemple, mais sans être des journalistes professionnels, puisque ce statut est très dangereux. »

Torture

Avant l’invasion à grande échelle lancée le 24 février 2022, 123 Ukrainiens étaient étiquetés comme des prisonniers politiques en Crimée. Ce chiffre est depuis monté à 180. Un deuxième centre de détention a été ouvert à Simferopol, la capitale de la Crimée, rapportent Olga Skrypnyk et Igor Kotelianets.

Alors que le premier centre de détention servirait à accueillir les prisonniers politiques originaires de Crimée, cette nouvelle prison garderait captifs des prisonniers politiques provenant de régions tombées sous le joug russe depuis le 24 février 2022, indique Olga Skrypnyk. « Plusieurs Ukrainiens (des activistes, des représentants des autorités régionales, des journalistes), dans les territoires nouvellement occupés des régions de Kherson et de Zaporijjia, ont été enlevés par des soldats russes et ont été transférés à Simferopol », spécifie-t-elle. Certains prisonniers sont aussi envoyés dans des centres de détention et des colonies pénitentiaires en Russie.

La torture serait pratiquée de manière systématique. Selon des témoignages recueillis, les prisonniers politiques seraient battus, leurs oreilles et leurs parties génitales seraient soumises à des décharges électriques et des simulations d’exécution leur seraient imposées.

Dans sa déclaration de février sur Telegram, Dmytro Loubinets a déploré la mort de deux prisonniers politiques qui ont fait l’objet de torture, a-t-il écrit. Il s’agit de Kostiantyn Shiring, un homme de 61 ans condamné à 12 ans de réclusion pour espionnage, et de Djemil Gafarov, un Tatar de 60 ans condamné à 13 ans de prison pour des accusations liées au terrorisme. Les deux hommes n’auraient pas reçu les soins médicaux nécessaires à leur condition.

Échanges de prisonniers

Le principal espoir des familles est que leur proche fasse partie d’échanges de prisonniers politiques. À deux occasions depuis l’annexion de la Crimée, de tels échanges ont eu lieu — le dernier en date du 7 septembre 2019, peu après l’accession au pouvoir du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le frère d’Igor Kotelianets, Yevhen Panov, a été libéré à cette occasion. L’homme, qui distribuait de l’aide humanitaire aux militaires ukrainiens, avait été emprisonné en 2016 et accusé d’avoir planifié des actes de sabotage dans la péninsule. « Il a été brutalement torturé, à la suite de quoi Yevhen a non seulement témoigné contre lui-même, mais aussi, à la demande du FSB, signé un refus de services pour l’avocat que notre famille avait engagé », raconte Igor Kotelianets.

Après 2019, d’autres accords auraient été conclus avec la Russie pour la réalisation d’échanges, poursuit-il, en précisant que son association avait participé à l’élaboration de listes de prisonniers politiques. « Mais rien de tout cela ne s’est produit : la partie russe ne tient pas ses promesses, sans fournir d’explications », déplore Igor Kotelianets.

Depuis l’invasion à grande échelle, ce ne sont pratiquement que des militaires qui ont fait l’objet d’échanges entre l’Ukraine et la Russie. « La Russie refuse de travailler sur des cas qui touchent des civils. Nous n’avons plus de moyens pour que soient relâchés ces prisonniers politiques », déplore Olga Skrypnyk, qui espère désormais qu’un pays tiers, comme la Chine, pourra servir d’intermédiaire pour ramener la Russie à la table de négociation.



Deux heures pour partir En février 2014, dans la foulée des immenses manifestations de l’Euromaïdan à Kiev, qui avaient déstabilisé le pays et mené à la chute du gouvernement pro-Kremlin du président ukrainien Viktor Ianoukovytch, des forces pro-russes avaient envahi militairement la Crimée. Le 16 mars, Moscou y avait organisé un référendum non reconnu par la communauté internationale. Puis, le 18 mars, le gouvernement russe officialisait l’annexion de la péninsule à son territoire. À cette époque, Olga Skrypnyk habitait à Yalta, une ville balnéaire de la mer Noire, dans le sud de la Crimée. La jeune femme était l’une des coordonnatrices du mouvement Euromaïdan (révolution de la dignité) en Crimée, puis, en février 2014, elle avait commencé à documenter les actions menées par les forces pro-russes. Le 16 mars, jour où le Kremlin a organisé en Crimée un référendum non reconnu par la communauté internationale, Olga se trouvait près d’une base militaire ukrainienne lorsque des militaires russes lui ont ordonné, à la pointe de leurs armes, de quitter la péninsule d’ici deux heures. « Je suis retournée chez moi récupérer quelques affaires et je suis partie avec mon mari », rapporte-t-elle. D’abord réfugiée à Dnipro, elle s’est ensuite installée à Kiev, où elle a lancé, avec son mari, le Groupe criméen pour les droits de la personne. L’organisation, qui se fonde sur un réseau de militants et de journalistes en Crimée, documente les violations des droits de la personne et les crimes de guerre perpétrés dans la péninsule. Un travail, dangereux s’il en est un, qui est encore plus laborieux depuis l’invasion russe à grande échelle lancée le 24 février 2022. La répression s’est d’abord corsée, puis les hommes vivant en Crimée — qui sont considérés comme des citoyens russes par le Kremlin — ont été visés par la conscription imposée en septembre dernier par le président russe, Vladimir Poutine. Pour éviter d’aller se battre contre les forces ukrainiennes au sein de l’armée russe, plusieurs Criméens — dont certains militants pour les droits de la personne — ont choisi de quitter la péninsule, alors que d’autres vivent désormais terrés. Son organisation, comme d’autres, parvient néanmoins à poursuivre son travail de documentation par l’entremise d’avocats, de journalistes citoyens et d’informateurs.