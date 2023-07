Quinze ans de prison pour avoir vandalisé un édifice gouvernemental de Crimée

Après avoir vécu pendant huit ans sous l’occupation russe en Crimée, l’artiste de rue Bohdan Ziza a pris, le 16 mai 2022, deux pots de peinture — un pot de peinture jaune et l’autre de peinture bleue — et a aspergé des couleurs de l’Ukraine les portes d’un édifice administratif de la ville de Yevpatoria, située dans le sud de la péninsule. Avant de prendre la fuite, le jeune homme de 27 ans — qui a filmé son acte de défiance — a lancé un cocktail Molotov sur le bâtiment. Le lendemain, il était arrêté par les forces d’occupation et, le 6 juin dernier, il recevait sa sentence : 15 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire.

Jointe par Le Devoir à Kiev, sa cousine Sasha Barkova n’hésite pas à qualifier Bohdan de prisonnier politique. « S’il avait commis le même geste avec d’autres couleurs, la justice aurait été clémente, dit-elle. Mais il a dû répondre de quatre chefs d’accusation, dont trois sont liés au terrorisme [avoir commis un acte terroriste, avoir menacé de commettre un acte terroriste, appel au terrorisme et au vandalisme pour une motivation politique]. »

Selon la jeune femme de 25 ans, les 15 années de prison imposées à son cousin — devenu un symbole de la résistance ukrainienne en Crimée — visent à faire de lui un exemple pour mater tout geste de révolte dans la péninsule qui a été annexée par la Russie en 2014, en violation du droit international. « C’est un verdict qui est destiné à montrer aux gens ce qui va se passer s’ils commettent des gestes comme celui de Bohdan, estime-t-elle. Il y a des sentences en Crimée pour des gestes violents qui sont moins sévères que ce qui lui a été imposé. »

Après l’annonce du verdict, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a vertement dénoncé ce qu’il a qualifié de « “sentence” fallacieuse du tribunal russe fantoche ». Dans un communiqué, le ministère a fait valoir que « la condamnation de Bohdan Ziza témoigne de la nature oppressive du régime totalitaire russe, qui n’accorde aucune valeur à la vie et à la liberté humaines ».

Resté pour sa grand-mère

En 2014, lorsque la Crimée a été annexée par la Russie, Bohdan, qui est orphelin, a décidé de rester sur place pour être aux côtés de sa grand-mère. « Il savait que, s’il quittait la Crimée, il ne la reverrait jamais », mentionne Sasha, qui considère Bohdan comme son frère. « Il est mon meilleur ami. »

Le jeune homme, qui n’était pas engagé politiquement à l’époque, a vécu difficilement l’occupation de sa terre natale par l’armée russe. « Dès le début, il y a eu de la propagande et une grande présence de soldats russes. C’était moralement difficile pour lui. »

Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le 24 février 2022, l’artiste a décidé de dénoncer, par son art, cette nouvelle violation du territoire ukrainien. « Il voulait s’impliquer dans la lutte contre la Russie, raconte Sasha. Quand Boutcha est arrivé, quand Marioupol est arrivé, c’est là qu’il a décidé de créer cette performance artistique. »

Vidéo d’excuses

Bohdan n’avait toutefois pas fait part de ses intentions à Sasha et à ses parents. « Du jour au lendemain, il ne répondait plus à nos messages. On avait perdu tout contact avec lui, se souvient-elle. On comprenait que quelque chose était arrivé… on le cherchait. » Deux jours sont passés, puis la jeune femme a décidé d’inscrire le nom de son cousin dans Google. « La seule chose que j’ai trouvée, c’est une vidéo dans laquelle il s’excuse pour le geste qu’il a commis. »

Une vidéo qui a été enregistrée en détention, sous la force de la contrainte et possiblement aussi sous la torture. « Il n’était pas comme il est normalement. On sentait que ce n’étaient pas ses mots », glisse Sasha.

Après plusieurs mois de détention, Bohdan a été transféré de Simferopol, la capitale de la Crimée, à Rostov-sur-le-Don, en territoire russe. Lorsqu’il est apparu en cour pour connaître sa sentence le 6 juin dernier, Bohdan a pris la parole pour soutenir qu’il avait agi selon sa conscience.

Le 10 juin, l’activiste a entamé une grève de la faim. En plus de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens, Bohdan exige la résiliation de la citoyenneté russe qu’il a automatiquement reçue, comme ses compatriotes, à la suite de l’annexion de la Crimée.

Lettres

Depuis plus d’un an maintenant, les nouvelles que Sasha et sa famille réussissent à obtenir de Bohdan proviennent essentiellement de son avocat ou des lettres que le jeune homme leur envoie. Dans une de ces lettres, reçue après qu’il a commencé sa grève de la faim, Bohdan dit avoir perdu 10 kilos et se sentir étourdi au moindre mouvement.

Selon la transcription fournie par Sasha, le jeune homme lui a écrit ceci : « Je comprends que je suis un petit grain de sable dans la tempête qui fait rage en ce moment. Mais plus nous sommes nombreux à être de petits grains de sable, plus nous parlons fort, plus grande sera l’influence que nous avons. Ce n’est pas de l’héroïsme. Nous devons essayer d’être utiles ici et maintenant, parce que si nous ne sommes pas utiles les uns pour les autres, alors pourquoi existons-nous ? »

Le dernier espoir de la famille de Bohdan est qu’il fasse partie d’un échange de prisonniers politiques entre la Russie et l’Ukraine. « C’est une question de vie ou de mort », dit Sasha. Mais pour ce faire, il faut d’abord que les deux pays reconnaissent que Bohdan est un prisonnier politique. L’Ukraine reconnaît ce statut, mais aux yeux de la Russie, le jeune homme est plutôt un terroriste.