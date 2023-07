Colère et tensions pendant une sixième nuit d’émeutes en France

Plus de 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dimanche pour une troisième nuit d’affilée, en France, la situation demeurant extrêmement tendue partout au pays.

C’est la mort de Nahel, âgé de 17 ans et tué par un policier lors d’un contrôle routier mardi dernier, qui a mis le feu aux poudres. Mais « les violences commises en France n’ont désormais plus grand-chose à voir avec la mort du jeune Nahel », peut-on lire dans le quotidien Le Monde. L’intensité des manifestations s’est accrue, et le vaste mouvement de contestation populaire cible entre autres les autorités, les commerces et les transports en commun.

Dimanche soir à 23 h 30 (heure locale), les autorités avaient procédé à 49 interpellations sur l’ensemble du territoire, d’après le ministère de l’Intérieur. Dans la nuit de samedi à dimanche seulement, dix commissariats, dix casernes de gendarmerie et six postes de police municipale ont été visés, selon le ministère de l’Intérieur. Quelque 719 personnes ont été interpellées.

La fin de semaine a également été marquée par un événement qui a suscité l’indignation de la classe politique : l’attaque du domicile du maire de la ville de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue de Paris. Tôt dimanche matin, des émeutiers ont défoncé le portail du domicile de Vincent Jeanbrun à l’aide d’une voiture incendiée. Le politicien ne se trouvait pas chez lui au moment des faits, mais sa femme et ses deux enfants de cinq et sept ans dormaient à l’intérieur. L’épouse du maire a été blessée sévèrement au tibia en prenant la fuite avec ses enfants.

Le gouvernement ne « laissera passer aucune violence », a affirmé la première ministre, Élisabeth Borne, présente à L’Haÿ-les-Roses dimanche après-midi. Une enquête a été ouverte par le parquet pour tentative d’assassinat.

Le président doit rencontrer lundi 220 maires dont les communes ont été « victimes d’exactions ».

« J’entends les tirs de mortiers »

« L’atmosphère est assez pesante à Paris et dans ses alentours, donc j’ai décidé de partir, histoire d’échapper à ça. » Au téléphone, Lucien Chapotte se montre calme malgré la situation alarmante. Joint en France par Le Devoir, l’étudiant en journalisme à Sciences Po Paris explique qu’il a temporairement quitté la ville de Clamart, où il réside pour les études et qui se trouve à une vingtaine de minutes de voiture du centre-ville de Paris. Il a préféré passer la fin de semaine chez ses parents, à Angers, qui se trouve à plusieurs heures de route.

« À Clamart, je suis assez loin des zones de tension, mais malgré tout, je ne dors pas. J’entends les tirs de mortiers d’artifice dans les quartiers plus au nord. » Pour limiter les émeutes, la Ville s’est dotée jeudi dernier d’un couvre-feu, en vigueur de 21 h à 6 h du matin. La mesure devrait prendre fin lundi. Mais cela ne suffit pas à freiner les ardeurs de certains manifestants.

« Le matin, en se réveillant, on sent l’odeur de fumée. Je fais de la course à pied, et l’atmosphère est plus chargée, plus polluée, il y a une brume grisâtre, poursuit-il. Ce n’est pas très agréable. »

Mais à Angers, où Lucien Chapotte s’est réfugié dans l’espoir de trouver une ambiance plus tranquille, les mobilisations ont également fait rage. Vendredi dernier, lors d’une manifestation de gauche contre les violences policières, des militants d’extrême droite ont fait irruption, armés de battes de baseball. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement.

Appel au calme

C’est à contrecoeur que l’étudiant de 22 ans doit rentrer à Paris, lundi, pour y poursuivre son stage. « Je n’ai pas forcément envie d’y retourner. Même si ça s’est un peu calmé, ce n’est pas très serein. »

Avec 45 000 membres des forces de l’ordre déployés sur le territoire dans la nuit de dimanche à lundi, « le gouvernement a mis les moyens […] pour que ça se calme », souligne Lucien. « Et il y a peut-être une légère prise de conscience avec la prise de parole de certaines personnes. »

L’étudiant fait référence aux propos tenus dimanche par Nadia, la grand-mère du jeune Nahel, sur les ondes de la chaîne française BFMTV. « J’en veux au policier qui a tué mon petit-fils. Les policiers, […] heureusement qu’ils sont là. Les gens qui sont en train de casser, je leur dis “Arrêtez, arrêtez”. Ils ont pris le prétexte de Nahel ! »

Le président français, Emmanuel Macron, a pour sa part tenu un « point de situation » dimanche après-midi avec la première ministre, Élisabeth Borne, et quelques ministres membres d’une cellule interministérielle de crise. Une telle réunion devrait avoir lieu à nouveau dans les 48 prochaines heures.

Le gouvernement n’a pas formellement écarté l’idée d’instaurer l’état d’urgence, une mesure réclamée par plusieurs politiciens de droite. L’adoption de cette mesure renforcerait le pouvoir des autorités, qui pourraient alors restreindre certaines libertés sans devoir préalablement obtenir l’approbation de la justice. L’état d’urgence avait été déclaré à l’automne 2005 pour contrer des émeutes populaires à la suite de la mort par électrocution de deux adolescents qui fuyaient un contrôle policier. Plus récemment, l’état d’urgence avait été appliqué à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015, à Paris.

Les mobilisations en France trouvent de l’écho à l’international. Dans le climat actuel, Emmanuel Macron a reporté sa visite d’État en Allemagne, prévue de dimanche soir à mardi. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s’est dit dimanche « préoccupé » compte tenu de l’importance du couple franco-allemand pour le fonctionnement de l’Union européenne, tout en se disant « persuadé » que le président français trouverait les moyens de sortir « rapidement » de la crise.

Six adolescents et un adulte ont été arrêtés à la suite de dégradations de magasins à Lausanne, inspirées par les émeutes en France, a annoncé dimanche la police suisse.



Avec l’Agence France-Presse