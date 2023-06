Duel pour la présidence du comité olympique français à un an des JO

Après plus d’un an et demi de crise, le comité olympique français (CNOSF) va se choisir jeudi un nouveau ou une nouvelle présidente, un duel entre David Lappartient et Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, le président de l’UCI partant favori pour relancer une institution traumatisée à près d’un an des Jeux olympiques de Paris.

Si le mauvais feuilleton est officiellement terminé depuis la démission surprise de Brigitte Henriques le 25 mai, épilogue d’une crise que certains pensaient sans fin après des mois de luttes intestines et de guerres de clans, reste à écrire une nouvelle page.

Jeudi, les 48 membres du conseil d’administration du CNOSF vont donc enregistrer officiellement le départ de l’ex-présidente de la FFF, et procéder dans la foulée à l’élection de leur nouveau chef. M. Lappartient affronte Mme Bonnet-Oulaldj, la co-présidente de la Fédération gymnique du travail (FSGT).

Le mandat du nouveau président devra ensuite être confirmé par un vote d’une assemblée générale convoquée le 13 septembre et prendra fin au terme de l’actuelle mandature en 2025.

Seuls deux candidats se sont lancés dans l’arène, deux candidats aux styles, aux parcours et à l’ADN que quasiment tout oppose.

« Signalement d’Anticor »

« C’est un duel qui sur le fond est assez intéressant. Le truc c’est qu’un président qui n’est pas issu d’une fédération olympique, cela a très peu de chance de passer », assure une source proche des arcanes sportives.

Membre du CIO, président de l’UCI et accessoirement maire de Sarzeau et président du conseil général du Morbihan, David Lappartient, 50 ans, offre pour certains le gage de la solidité.

« Après une telle crise, c’est quand même une opportunité à ne pas laisser passer. Il est sérieux, connaît parfaitement le milieu, sait ce qu’il a à faire. Il y a les JO dans un an, il ne faut plus perdre de temps », résume un président de fédération.

Pendant cette campagne express, plusieurs articles de presse ont égratigné son image, notamment deux papiers du Monde évoquant des liens controversés avec l’oligarque russo-turkmène Igor Makarov, ou un autre pointant le cumul des mandats du président de l’UCI — qui exerce dix mandats politiques et sportifs -, et faisant état d’un signalement d’Anticor.

Ce signalement fait au procureur concerne des marchés passés par le parc national régional du Morbihan (PNR) dont David Lappartient est président, avec une société dont le dirigeant est l’ex-mari de son ex-directrice. « J’ignorais ce lien familial », s’est défendu David Lappartient dans un courriel envoyé à aux membres du CNOSF dont l’Agence France-Presse a eu connaissance, reconnaissant « une erreur ».

« Rien ne semble devoir être épargné », avait-il ajouté dans ce courriel à la suite de la parution de cet article. « Je ne pensais pas que l’élection à la présidence du CNOSF déclencherait une telle passion que j’avoue ne pas avoir connue dans mon engagement public jusqu’à présent », avait-il assuré.

L’édile breton n’a en tout cas pas dévié sa ligne. Lors de la présentation de son programme aux administrateurs du CNOSF mardi, il a promis le « rassemblement et l’unité », et s’est engagé « à réduire la voilure de manière sensible » quant à ses nombreuses activités pour pouvoir assurer un futur mandat.

« Pas prendre de risques »

En face, Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, 44 ans, qui, elle, incarne un tout autre versant du sport, celui de l’associatif, et qui avait obtenu 17 % des suffrages lors de la précédente élection en juin 2021.

Si elle aussi entend ramener « l’unité » au sein du CNOSF en assurant d’une future gouvernance « apaisée », elle s’est démarquée de son rival en promettant une présidence « à temps plein », évoquant les questions sociétales et sociales dans lesquelles devra s’impliquer le comité olympique.

« Sauf que le monde de l’olympisme français n’est pas forcément réceptif à ces thématiques », résume une source politique.

« Elle va obtenir une quinzaine de voix selon moi, ce qui est déjà très bien. En fait, il n’y a pas vraiment de suspens. A priori les administrateurs devraient faire le choix de Lappartient, même s’il ne les a pas tous convaincus à 100 %. Mais à un an des JO, le fait de ne pas prendre de risques va jouer à fond pour lui », assure cette source.