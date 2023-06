Macron appelle au calme après la mort de l’adolescent abattu par un policier

Le président français, Emmanuel Macron, a jugé mercredi « inexplicable » et « inexcusable » la mort d’un adolescent de 17 ans tué par un policier à bout portant la veille près de Paris, souhaitant « que justice passe ».

« Rien, rien ne justifie la mort d’un jeune », a affirmé le chef de l’État, évoquant « l’émotion de la nation toute entière » et témoignant de son « respect et [de son] affection » à la famille de la victime.

« Nous avons un adolescent qui a été tué, c’est inexplicable, inexcusable et d’abord ce sont des mots d’affection, de peine partagée et de soutien à sa famille et à ses proches », a déclaré Emmanuel Macron à la presse.

Âgé de 17 ans, Naël M. a été tué après un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier à Nanterre, à l’ouest de la capitale. Le policier auteur du tir est en garde à vue.

Selon le chef de l’État, les forces de l’ordre sont composées de « femmes et d’hommes qui viennent aussi de tous les quartiers de la République et s’engagent pour nous protéger et servir la République ».

« Je les remercie chaque jour de cela », a-t-il complété, rappelant que leurs fonctions s’exerçaient « dans un cadre déontologique qui est défini, qui doit être respecté ».

« La justice a été immédiatement saisie : je souhaite qu’elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais », a ajouté le président, alors que le drame a entraîné des violences urbaines à Nanterre la nuit de mardi à mercredi.

« Il faut du calme partout parce que nous n’avons pas besoin d’avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader », a-t-il expliqué.

Au-delà, il a souhaité continuer à « avancer » pour « régler les sujets du quotidien », citant « l’école », « le sport », « la sécurité » et la « réhabilitation urbaine ». « Alors que l’été arrive […], on a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui vivent dans des situations très difficiles, ce sont des familles qui ne partent pas en vacances », a rappelé le chef de l’État.

« Évidemment, les esprits peuvent s’échauffer », a-t-il reconnu, mais « je souhaite qu’il n’y ait aucune manipulation ».