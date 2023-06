L’invasion de l’Ukraine sonnera-t-elle le glas du régime de Poutine?

La rébellion du groupe Wagner a pris les Russes et la communauté internationale par surprise. Les questions se bousculent depuis. Comment des mutins ont-ils pu progresser si facilement vers Moscou ? Le président Poutine est-il plus faible que ce que l’on est porté à croire en Occident ? Pendant que les analyses et les interprétations fusent, on entend trop peu le point de vue des Russes. Le Devoir s’est entretenu par écrit avec deux professeurs de science politique qui enseignent dans des universités en Russie afin d’obtenir leur éclairage sur la situation.

Pour un politologue de Moscou qui a requis l’anonymat en raison des risques encourus pour sa sécurité, la réaction de Vladimir Poutine — qui a décidé d’abandonner toutes les accusations contre les mutins et qui a permis au chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, de quitter la Russie sans encombre — doit être vue comme une manifestation de l’affaiblissement de son pouvoir. « C’est clair et évident pour moi », dit-il.

Selon ce professeur, les insuccès de la Russie dans la guerre qu’elle a déclenchée en Ukraine jumelés à la « fatigue accumulée » contre ce régime, dont les décisions sont basées essentiellement sur l’improvisation et l’opportunisme, pourraient sonner le glas de la présidence de Poutine. « Il est beaucoup plus faible maintenant [qu’avant la guerre en Ukraine], mentionne-t-il. Je suppose que cette invasion est le début de la fin du régime politique actuel. »

La mutinerie de la fin de semaine dernière a été un pari réussi pour Prigojine, croit-il. « Personne n’a été emprisonné, personne n’a été poursuivi, seuls quelques hélicoptères militaires ont été abattus et quelques soldats tués », écrit-il, en précisant que ces pertes sont évidemment déplorables.

La rébellion de Prigojine montre que de nouvelles forces politico-militaires mûrissent graduellement en Russie et qu’elles commenceront à revendiquer le pouvoir. Et il est loin d’être certain qu’un règlement pacifique du conflit avec l’Occident figurera dans ses plans.

« Vous vous imaginez : le matin, le “leader national” [le président russe, Vladimir Poutine] a parlé de trahison, de mutinerie et de punition inévitable pour tous ceux qui ont participé à des actions criminelles ; et après quelques heures… plus rien. Aucune punition. Aucune vengeance inévitable », poursuit-il, pour illustrer cet affaiblissement de Poutine.

Selon lui, l’impression que la Russie s’embourbe dans la guerre en Ukraine est désormais largement répandue dans le pays. De hauts placés au Kremlin attendraient que l’Occident leur tende la main pour trouver un compromis permettant de mettre fin au conflit armé, croit-il. « C’était l’une des principales attentes des décideurs russes dès les premiers jours de la guerre. Que l’Occident demande des négociations, un compromis, un “New Deal”, etc. »

Nouvelles forces

Cette idée de « compromis » est aussi reprise par Ilya Morozov, professeur au campus de Volgograd de l’Académie présidentielle d’économie nationale et d’administration publique de la Russie, qui présente néanmoins un point de vue beaucoup plus proche du pouvoir que le professeur de Moscou.

« Le paradoxe de la situation est qu’avec Poutine et son élite, l’Occident a une chance de trouver un compromis s’il le veut », indique-t-il, en présentant le gouvernement Poutine comme étant modéré. « Mais la rébellion de Prigojine montre que de nouvelles forces politico-militaires mûrissent graduellement en Russie et qu’elles commenceront à revendiquer le pouvoir. Et il est loin d’être certain qu’un règlement pacifique du conflit avec l’Occident figurera dans ses plans. »

Pour comprendre les agissements de la Russie sur la scène internationale, l’histoire du pays et sa géographie doivent être prises en considération, explique le professeur en guise de défense. « Les Américains et les Canadiens ne ressentent pas un grand danger géopolitique pour leur patrie », met-il en exergue, en précisant que l’océan nous protège « des centres historiques à l’origine des guerres mondiales ». Ce n’est pas le cas de la Russie, souligne-t-il, en rappelant que Batu Khan, Napoléon et Hitler ont tour à tour envahi « le coeur même de la Russie, et ainsi créé une menace à son existence ».

L’expansion territoriale de la Russie doit incidemment être vue comme une garantie permettant d’assurer sa sécurité, estime le politologue, en éludant le fait qu’il s’agit là d’une violation du droit international.

L’erreur des dirigeants occidentaux est qu’« ils perçoivent le désir d’expansion territoriale de la Russie comme un signe d’agression, comme des ambitions impériales de Moscou », écrit-il. « Mais c’est tout le contraire : Moscou craint pour sa sécurité et essaie de repousser le potentiel agresseur le plus loin de lui-même », affirme le professeur Morozov, en faisant allusion à l’élargissement de l’OTAN — d’ailleurs brandi par le président Vladimir Poutine pour justifier l’invasion illégale de l’Ukraine. Un argument âprement réfuté par Kiev et ses alliés, dont le Canada.

Les événements de la fin de semaine dernière n’ont pas fini de susciter des analyses et des interprétations. Leurs conséquences sont toutefois encore difficiles à prévoir. Pour Ilya Morozov, « l’espoir de l’Ukraine et de l’Occident de voir des politiciens pacifiques arriver au pouvoir en Russie avec la chute du régime de Vladimir Poutine est une illusion dangereuse », prévient-il, évoquant plutôt « un glissement vers un militarisme de droite ».

Une crainte qui donne le beau rôle au gouvernement Poutine, mais qui est également évoquée par des observateurs occidentaux