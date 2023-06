L’inquiétude plane sur les objectifs climatiques de l’UE

Les émissions de gaz à effet de serre émanant du secteur de l’énergie ont atteint de nouveaux records l’an dernier et ce secteur va dans la direction « opposée » aux engagements de l’Accord de Paris sur le climat, avertit une étude, lundi. « La consommation mondiale d’énergie primaire [disponible naturellement, sans transformation] a augmenté d’environ 1 % en 2022, ce qui représente une hausse de près de 3 % par rapport aux niveaux pré-COVID-19 de 2019 », constate l’Institut de l’énergie, une organisation sectorielle, dans cette étude menée en coopération avec les cabinets de conseil KPMG et Kearney. Les carburants fossiles restent largement dominants et représentent 82 % du total des énergies consommées, malgré la montée en force des renouvelables, précise cette étude annuelle. Les émissions de CO 2 provenant de l’utilisation énergétique, des processus industriels, du flaring (le fait de brûler les gaz produits en pompant du pétrole) et du méthane ont augmenté de 0,8 % l’an dernier et atteignent « de nouveaux records », poursuit l’étude.