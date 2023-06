L’adhésion de la Suède à l’OTAN discutée au sommet des pays nordiques

La candidature de la Suède qui veut se joindre l’alliance militaire de l’OTAN sera discutée lundi lors d’une réunion des dirigeants nordiques en Islande, en présence du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Lors d’une rencontre privée, M. Trudeau doit d’ailleurs s’entretenir avec son homologue suédois, Ulf Kristersson, en marge du sommet annuel des dirigeants nordiques, auquel le chef du gouvernement du Canada assiste en tant qu’invité.

L’événement de deux jours fait suite à un week-end de chaos militaire en Russie et se tient juste avant le sommet annuel des dirigeants de l’OTAN prévu pour la mi-juillet en Lituanie.

Les nations nordiques ont toutes soutenu l’Ukraine qui se défend depuis février 2022 contre l’invasion russe.

Le conflit a également incité la Suède et la Finlande à abandonner leurs politiques de neutralité de plusieurs décennies et à demander leur adhésion à l’OTAN. Le Canada a été le premier à soutenir les deux candidatures et la Finlande a été admise en avril, mais la Turquie et la Hongrie ont toutes deux refusé jusqu’ici d’approuver l’acceptation de la Suède.

En plus de sa rencontre bilatérale avec le premier ministre Kristersson lundi, Justin Trudeau doit s’entretenir avec Jonas Gahr Stéré, le premier ministre de la Norvège.

Il a rencontré dimanche les premiers ministres du Danemark, de l’Islande et de la Finlande, alors que le sommet commençait.

La brève révolte armée de samedi en Russie par le chef mercenaire Evgueni Prigojine a dominé les discussions lors du rassemblement en Islande. Les questions de sécurité ont été propulsées au premier plan de l’agenda des pays qui partagent l’Arctique avec la Russie et qui ont des inquiétudes croissantes quant à la stabilité de la région et aux effets du changement climatique.

Les scientifiques disent que l’océan Arctique subit certains des effets les plus aigus du réchauffement de la planète. Des experts de la défense ajoutant que la fonte des glaces ouvre un nouvel accès à la région, mais ils rappellent que des puissances agressives comme la Russie et la Chine en prennent note.