Les médecins ukrainiens ciblés par les Russes

Ils étaient des infirmières et des médecins prodiguant des soins comme il s’en donne partout en Occident. Puis, du jour au lendemain, ils ont dû soigner des blessures de guerre. Souvent sans formation adaptée, les travailleurs de la santé en Ukraine ont dû se réinventer et improviser — dans le stress, l’urgence et l’insécurité — pour sauver des vies et soigner leurs concitoyens.

Dans l’horreur de la guerre, les médecins ukrainiens sont devenus des cibles. « Les équipes médicales et les véhicules qu’on utilise font partie des plus hautes priorités de l’armée russe », témoigne en entrevue au Devoir Rustem, un chirurgien de 26 ans qui a rejoint les Forces armées ukrainiennes après le début de la guerre et qui travaille désormais sur la ligne de front.

« Les Russes utilisent des drones, et quand ils voient des véhicules des équipes médicales, ils commencent à nous bombarder », dit-il, mentionnant lui-même avoir été pris à plus d’une reprise sous le feu ennemi. Une manière — cynique s’il en est une — de décupler les dommages, puisqu’en neutralisant les équipes de secouristes, le nombre de victimes ukrainiennes peut, du même coup, être multiplié.

Pour des raisons de sécurité, Le Devoir ne peut dévoiler le nom de famille de Rustem ni le lieu et le moment où l'entrevue a été réalisée, avec l’aide d’une interprète.

Dmytro, 30 ans, qui est chef du département de chirurgie de la tête et du cou d’un hôpital de l’est de l’Ukraine, exige également la même discrétion. « On sait que les Russes scrutent les nouvelles. Dévoiler ces informations nous met en danger », explique-t-il en entrevue depuis l’hôpital où il travaille, qui reçoit des militaires blessés sur la ligne de front, tout comme des civils.

Depuis le début de l’invasion russe, des dizaines d’attaques ont été faites sur des centres médicaux. À la fin mai, un missile russe s’est abattu sur une clinique à Dnipro, faisant deux morts parmi les civils et des dizaines de blessés. D’autres frappes ayant eu lieu près d’hôpitaux n’auraient pas été médiatisées, croit Dmytro. « Ces cas sont cachés pour ne pas causer de la panique [dans la population] », dit-il.

Des attaques, visant probablement à miner le moral des Ukrainiens, qui ponctuent cette guerre d’usure. « Je me suis habitué au fait que les Russes bombardent les hôpitaux militaires, les “postes de stabilisation” et le personnel médical sur la ligne de front, même si c’est interdit par la Convention de Genève, lâche Rustem, une casquette de l’armée vissée sur la tête. Mais quand on sait que les Russes frappent aussi des hôpitaux civils, je condamne fermement. C’est un crime contre l’humanité. »

Peur et débrouillardise

Le jeune homme originaire de Crimée, qui était interne dans un hôpital lorsque la guerre a éclaté, affirme que la peur l’accompagne chaque instant lorsqu’il va secourir un soldat blessé sur la ligne de front. « Mais je sais que je peux lui sauver la vie, c’est ce qui me motive », témoigne-t-il. Sa tâche est d’accompagner les patients jusqu’à un « poste de stabilisation », c’est-à-dire un poste médical situé à environ une quinzaine de minutes de la ligne de front. De là, Rustem leur prodigue des soins d’urgence et stabilise leur état avant qu’ils soient transportés vers un hôpital.

Lorsqu’il était en poste à Bakhmout, un soldat, qui avait été touché par une balle dans la partie supérieure de son coeur, a été amené au « poste de stabilisation ». « Il était inconscient, on l’a intubé, on a drainé le liquide autour de son coeur et on lui a donné une transfusion de sang. Il a fait deux arrêts cardiaques au “poste de stabilisation”, mais on a réussi à le réanimer. Il a pu être évacué à Dnipro et il est aujourd’hui en vie », se réjouit Rustem en ajoutant qu’il s’agit de l’un des cas « les plus compliqués et incroyables » qu’il ait vus. Plusieurs autres soldats ont toutefois eu moins de chance. « Lorsqu’ils sont touchés à la tête ou au cou, c’est généralement critique et ils peuvent mourir à l’intérieur d’une journée. »

Cinq mois sans quitter

Dmytro, de son côté, fait partie des chirurgiens qui accueillent à l’hôpital les militaires blessés sur la ligne de front. « La première question qui m’est venue en tête lorsque la guerre a commencé, c’était : est-ce que je dois aller à l’hôpital et aider les patients ou plutôt quitter avec ma famille ? » se souvient-il. La décision a été déchirante, mais l’homme de 30 ans a décidé de demeurer sur place. « Je suis resté à l’hôpital pendant cinq mois, sans le quitter. »

Les besoins étaient immenses et la désorganisation, dans les premiers jours, totale. Seuls 60 % du personnel médical a continué à travailler ; la balance ayant décidé d’évacuer la région. Les procédures — adaptées pour les soins offerts aux civils en temps de paix — ont dû rapidement être revues. Il n’était plus question d’attendre les résultats des tests, sanguins ou autres, avant d’opérer dans des endroits parfois improvisés. « On recevait énormément de patients blessés », se rappelle-t-il. Et les pénuries ont vite fait surface. « À un moment, tous nos approvisionnements ont été arrêtés. On devait gérer avec ce qu’on avait sur place. »

Lorsque des coupures de courant survenaient, les patients qui sortaient des salles d’opération devaient être transférés vers les salles de réanimation par les escaliers plutôt que par les ascenseurs. Un défi, tant pour le patient que pour le personnel, qui était décuplé par les pannes de réseau cellulaire. « On devait trouver les renforts nécessaires [pour transporter les patients] dans l’hôpital sans moyens de communication. »

Quand les sirènes sonnaient la nuit, Dmytro et ses collègues médecins — qui avaient aussi élu domicile dans l’hôpital — devaient aider les patients à descendre dans les abris. « On n’était plus juste des docteurs, on était des gardes de sécurité, des administrateurs, etc. On s’occupait d’une multitude de tâches. »

Là où ils doivent être

Depuis, les semaines et les mois ont passé et l’équipe médicale est devenue mieux rodée. « C’était très difficile et exigeant, au début, mais on s’est habitué et on a développé de nouvelles procédures qui rendent le travail plus facile », dit-il. Si des « nouvelles positives arrivent bientôt du front » — signifiant que la contre-offensive ukrainienne porte fruit —, l’hôpital pourrait à nouveau être fortement sollicité par un nouvel afflux de blessés, craint-il.

Mais Dmytro dit avoir encore de l’énergie pour continuer. « Je suis prêt à faire des sacrifices pour m’assurer que mes enfants ne soient jamais impliqués dans une guerre [comme celle-là]. Je veux qu’on ait la frontière la plus épaisse possible pour que plus aucun Russe ne puisse jamais la transgresser. »

Rustem, qui était en Crimée lorsque la péninsule a été annexée par la Russie en 2014, dit aussi avoir la conviction d’être là où il doit être. « Je n’étais pas préparé pour l’invasion totale — personne ne l’était —, mais quand ça a commencé, j’étais très conscient de ce que je devais faire. C’est mon devoir de rester ici. »

