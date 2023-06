L’Europe du Nord confrontée à son tour à la sécheresse

« J’ai besoin d’eau ». À la lisière de son champ, où la seule ombre est celle des éoliennes, Lars Jonsson, un brin d’orge à la main, désespère en contemplant la terre jaunie, vision inhabituelle en cette saison dans l’est du Danemark.

À travers l’hémisphère nord, ce début de l’été s’est traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes, des mégafeux au Canada à la sécheresse en Espagne.

En Europe du Nord, pourtant réputée pour sa fraîcheur, la sécheresse aussi s’est installée avec ses sols arides et la menace de feux de forêts. Comme ceux qui avaient ravagé la Suède en 2018.

« La météo m’inquiète beaucoup, car il fait très sec en ce moment. Je consulte les prévisions météorologiques sur mon téléphone plusieurs fois par jour dans l’espoir qu’il y aura peut-être un peu de pluie », explique l’agriculteur danois.

Ici, il n’a pas plu depuis le 23 mai. En l’absence d’eau, ses céréales sont 25 % plus courtes que la normale.

Selon le service européen Copernicus, 89,5 % du territoire danois était en état de sécheresse fin mai.

« Regardez, les racines sont presque sèches », se lamente le sexagénaire en arrachant un plant.

Depuis 1989, il dirige une exploitation d’élevage de porcs et de céréales au nord de Copenhague. Une partie de son orge est vendue au brasseur Carlsberg.

« Sur l’orge, je vais avoir 30 % de récolte en moins à cause de la sécheresse », estime-t-il.

Photo: Sergei Gapon Agence France-Presse

Ses pertes dépendront du prix du grain à l’automne.

« J’espère qu’il va être un peu plus haut pour que mon résultat soit ok. S’il reste au même niveau, mon résultat ne sera pas bon », conclut le fermier, qui ignore encore s’il devra se séparer de l’un de ses deux employés, comme cela avait été le cas en 2018.

Ici aussi, le changement climatique fait ressentir ses effets pervers.

Du tournesol en Scandinavie ?

« Il fait plus chaud […]. Je dois réfléchir à ce que je mettrai dans mes champs à l’avenir », dit Lars Jonsson qui cultive aussi du seigle et du blé dans une région où l’irrigation des céréales est interdite.

« Peut-être que certaines des choses que vous avez dans les champs en France, par exemple, je pourrais les cultiver ici, les tournesols, ou du soja ? », avance-t-il.

Un confrère tente d’ailleurs l’expérience cette année sur une petite parcelle.

Jusqu’à présent, « la sécheresse n’était pas considérée comme un des résultats du changement climatique » au Danemark, explique Jens Hesselbjerg, climatologue à l’université de Copenhague. « L’attention se portait plutôt sur les précipitations extrêmes ».

« On savait que c’était une conséquence [ailleurs] mais on ne pensait pas que ça arriverait ici », résume-t-il.

Sécheresse sur près de 90 % du Danemark

Or, les périodes sans pluie sont de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes dans le pays scandinave de 5,9 millions d’habitants.

Les autorités multiplient les appels à économiser l’eau et à ne pas allumer de feu.

Un peu plus au nord, la situation suscite aussi des inquiétudes exacerbées par le souvenir des vastes feux de forêt en 2018. Selon Copernicus, plus de la moitié du territoire finlandais est touchée par la sécheresse et 48,2 % de la Suède.

La Suède vit le mois de juin le plus sec depuis « 10 ou 20 ans », estime le climatologue de l’institut météo national, Gustav Strandberg.

En Finlande voisine, les températures flirtent avec les 30 degrés à Helsinki, bien au-delà des normales saisonnières, après un début juin frais.

Dans le sud du pays, les précipitations ont été éparses et moins importantes que la normale, parfois de moitié.

La Norvège aussi connaît une sécheresse inhabituelle.

Pourtant, du fait du changement climatique, les précipitations y ont globalement augmenté d’environ 20 % depuis 1900, selon l’Agence norvégienne de l’environnement.

« Il pleut davantage mais c’est plus concentré, pas étalé dans le temps comme on en aurait besoin : beaucoup une semaine, puis rien pendant un mois », analyse le météorologue Håkon Mjelstad.

Le risque de feu de forêt a été relevé au niveau orange, soit le niveau le plus élevé, dans une grande partie du sud et sud-est du pays, ce qui a conduit les services d’incendie à interdire de faire des feux ou des barbecues hors des jardins.

« L’été sec qui s’annonce […], avant c’était rare », note M. Mjelstad. « Mais cela va être de plus en plus fréquent. Tout simplement parce qu’il fait plus chaud » sur la planète.