Identité | Fuir la Russie pour éviter la conscription

Lev Vysotsky a tout quitté. Une semaine après le début de la guerre, sa femme et lui ont décidé de fuir la Russie. Après plusieurs escales, ils se sont installés en Serbie pour démarrer une nouvelle vie. Et ils ne sont pas les seuls : plus de 200 000 Russes sont arrivés en Serbie depuis le commencement du conflit. Découvrez son histoire.

Consultez notre série Identité pour découvrir des parcours inspirants et différents.

Toutes les vidéos du Devoir sont accessibles sur notre page Internet.

Pour joindre l’équipe de la vidéo du Devoir : video@ledevoir.com

Pour consulter l’ensemble de nos vidéos, abonnez-vous à notre page YouTube.