La Serbie sous l’emprise de la Russie

Les rues de la capitale serbe, Belgrade, sont tapissées de symboles faisant référence à la Russie. Dans les kiosques de souvenirs, c’est le visage de Vladimir Poutine qui est imprimé sur les tasses et les chandails proposés aux touristes. Presque rien à l’effigie du président serbe, Aleksandar Vučić. La lettre Z, que l’on a vu apparaître sur les chars d’assaut russes depuis le début de la guerre en Ukraine, est peinte sur plusieurs murs de la ville. Le sentiment de fraternité entre les deux peuples semble évident.

La Serbie est le seul pays européen qui n’a pas imposé de sanctions à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. « Elle apparaît comme une tache noire sur le continent », soutient le professeur en philosophie à l’Université de Belgrade Milivoj Bešlin. Mais qu’est-ce qui explique cette relation aussi étroite entre les deux peuples ?

Incursion chez les pro-Russes

Miloš Jovanović est professeur de droit à l’Université de Belgrade et président du Nouveau Parti démocratique de Serbie, un parti d’opposition de droite nationaliste. Les graffitis acclamant la Russie dispersés un peu partout dans sa ville lui procurent un certain sentiment de fierté. Il les voit comme un symbole de résistance. « C’est le village gaulois de chez Astérix », dit-il dans un français parfait.

Sa position s’explique par sa vision de la guerre en Ukraine. « Je pense plutôt que c’est une guerre entre l’Occident et la Russie. Entre l’OTAN, pour être tout à fait précis, et la Russie. » Son opinion est partagée par les deux tiers de la population serbe, selon un sondage réalisé par l’organisation New Third Way. Seulement 25 % des Serbes blâment la Russie pour la guerre en Ukraine.

Selon M. Jovanović, la Serbie et la Russie partagent un ennemi commun : l’OTAN. En mars 1999, dans l’espoir de mettre fin à la vague de violences perpétrées par les forces serbes envers le peuple albanais du Kosovo, les forces alliées de l’OTAN ont bombardé Belgrade. Les cicatrices de ces attaques sont d’ailleurs encore visibles dans les rues de la capitale, où l’on peut observer des bâtiments qui n’ont jamais été reconstruits. Près de 25 ans plus tard, la Russie a envahi l’Ukraine, craignant notamment un élargissement de l’OTAN : « une menace directe » pour la sécurité du pays, disait au début de la guerre Vladimir Poutine.

Cette aversion envers l’Occident est également partagée par l’étudiant au doctorat en sciences politiques, Nikola Jović. « On voit le même scénario se jouer que dans les années 90. Ce sont les mêmes acteurs qui jouent les mêmes rôles. Les mêmes pays qui sont déchirés. » L’étudiant soutient, comme la majorité du peuple serbe, les politiques de Vladimir Poutine. « On observe la Russie revenir sur les devants de la scène comme un joueur international, et je crois que ça crée une alternative intéressante aux politiques occidentales », résume-t-il.

Une question d’intégrité territoriale

« À l’instar du monde russe, il y a le concept de “La grande Serbie”. Ça veut dire que le président Aleksandar Vučić est responsable de tous les Serbes, quel que soit le territoire dans lequel ils vivent », explique Milivoj Bešlin. Certains nationalistes, comme Miloš Jovanović, rêvent d’un monde où tous les Serbes seraient réunis sous un seul et même régime politique. C’est d’ailleurs pourquoi les Serbes ne reconnaissent pas l’indépendance du Kosovo, qu’ils réclament comme l’une de leurs provinces.

Pour une partie d’entre eux, il est légitime que la Russie veuille faire de même avec la population russe en Ukraine. « Certains disent : “On est surpris par la position des Serbes.” Moi, je réponds que je suis surpris par votre surprise. Notre intégrité territoriale, personne ne la prend en compte. Pour eux [l’Occident], le Kosovo est indépendant. » À ce jour, la majorité des pays de l’ONU ont reconnu son indépendance autoproclamée en 2008.

« Pour comprendre le rapport à la guerre en Ukraine qui existe en Serbie, il faut revenir aux guerres pour l’héritage de la Yougoslavie. Il y a toujours eu ce sentiment que l’Occident a pris parti contre la Serbie dans les guerres, et qu’une intervention similaire est menée par la Russie. Les nationalistes serbes se sont identifiés à la Russie et à la guerre qu’elle mène en Ukraine », ajoute le professeur Milivoj Bešlin.

Ces deux peuples slaves n’ont jamais été en guerre. Selon Milivoj Bešlin, il faut remonter jusqu’au XVIIIe siècle pour comprendre les liens qui les rassemblent. Au départ, ils se retrouvaient sous l’Église orthodoxe. Puis, il y a eu l’époque du socialisme vécu par les Soviétiques et la Yougoslavie. « Le dicton d’un des hommes politiques serbes les plus connus du XIXe siècle, Nikola Pašić, était : “Dieu, le peuple, la Russie.” C’est le fondement du nationalisme et du populisme serbe, ainsi que du mythe d’un rôle protecteur de la part de la Russie », explique-t-il.

Ces similitudes entre les deux cultures rendent d’ailleurs plus facile l’accueil des immigrants russes en Serbie. Ils sont plus de 200 000 à y avoir atterri depuis le début de la guerre en Ukraine.

« Plusieurs années de propagande russe »

Dans un café de Belgrade, l’organisation Russian Democratic Society se réunit chaque jeudi afin d’enseigner le serbe aux nouveaux arrivants, mais aussi pour discuter des défis auxquels ils doivent faire face. Lorsque Le Devoir leur a rendu visite, un des sujets portait sur l’aide financière qu’ils voulaient envoyer en Ukraine. « Les gens, ici en Serbie, sont souvent surpris lorsqu’ils comprennent que les Russes [de notre organisation] ne partagent pas leur opinion positive de Vladimir Poutine et de la guerre », précise le cofondateur Peter Nikitin. Son organisation milite, entre autres, à changer l’opinion publique. « Ce sont plusieurs années de propagande pro-russe qui ont donné ce résultat. Si on ne réussit pas à leur faire changer d’avis, on pourra au moins leur faire comprendre notre position », soutient-il.

Lev Vysotsky fait partie de ceux qui ont fui la Russie pour éviter une éventuelle conscription. « Je crois que les Serbes ont des liens très forts avec les Russes, mais ils ne comprennent pas que Vladimir Poutine est dangereux pour nous », témoigne celui qui a quitté son pays avec sa femme quelques jours après le début de la guerre. « Il y a plusieurs prisonniers politiques en Russie, il y a beaucoup de répression. Ma nation cherche sa liberté. »

Depuis le début de la guerre, le président, Aleksandar Vučić, a condamné l’invasion, mais n’a pas imposé de sanctions. Pour Milivoj Bešlin, cela ne fait pas de la Serbie un pays neutre dans ce conflit. « Il y a cette perception que Vučić est assis sur deux chaises, mais il n’est assis que sur une seule : celle des pro-russes », soutient-il.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.