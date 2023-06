﻿En France, la récupération politique n’a pas tardé après l’attaque au couteau d’Annecy

En dépit des appels à la « dignité », l’extrême droite et la droite françaises se sont emparées de l’attaque d’Annecy perpétrée jeudi par un réfugié syrien pour dénoncer « l’ensauvagement » du pays et « l’immigration massive ».

L’immense choc en France créé par cette attaque au couteau contre de tout petits enfants dans un parc de jeux n’a pas empêché la récupération politique et la minute de silence observée jeudi par les députés immédiatement après le drame a fait long feu.

Alors que deux des quatre enfants blessés sont toujours en « urgence vitale » vendredi — au total six personnes ont été blessées — et que le président français Emmanuel Macron s’est rendu sur place, la première ministre Élisabeth Borne a appelé chacun à « faire preuve de dignité dans ces circonstances ».

Le porte-parole de l’exécutif Olivier Véran a mis pour sa part en garde contre un « jeu malsain des explications et des justifications » et le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a appelé à « laisser la politique de côté un moment ».

Peine perdue, tant l’immigration est un sujet inflammable en France.

L’extrême droite, en progression constante depuis des années, jusqu’à arriver aux portes du pouvoir, a saisi l’occasion.

« Il y a une haute autorité auprès de laquelle il faut demander l’autorisation de parler des problèmes ? », a raillé vendredi matin la cheffe de l’extrême droite Marine Le Pen, deux fois finaliste des présidentielles 2017 et 2022.

« Je me sens obligée d’apporter des réponses, et je crois que les Français attendent de nous que nous apportions des réponses », a-t-elle dit sur Europe 1.

« Immigration massive »

Dès la nouvelle de l’attaque connue jeudi, plusieurs responsables de droite et d’extrême droite ont dénoncé une « immigration massive », parlé pour certains d’« islamisme radical » et de « terrorisme » avant que l’on sache que l’agresseur est chrétien, qu’il a agi « sans mobile terroriste apparent », selon le parquet.

« C’est toute notre politique migratoire et un certain nombre de règles européennes qu’il faut remettre en cause », a affirmé sur Twitter le président du Rassemblement national Jordan Bardella. « L’immigration massive a un lien direct avec l’ensauvagement dont souffre notre pays », a abondé le vice-président du parti David Rachline.

La droite historique, qui tente actuellement d’imposer ses propositions dans le nouveau projet sur l’immigration voulu par la majorité présidentielle, a elle aussi rebondi sur la tragédie.

« L’immigration massive incontrôlée tue », a commenté le patron des députés Les Républicains (LR) Olivier Marleix.

Après l’enquête, « il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité », a affirmé jeudi le président du parti Les Républicains Éric Ciotti.

Vendredi, il a fustigé « une gestion catastrophique de l’asile en Europe » et appelé à ne plus se « soumettre à des règles qui nous sont imposées ». Des déclarations faites au lendemain de l’accord européen prévoyant une solidarité obligatoire entre États membres pour les demandeurs d’asile.

À l’instar de ce qu’il se passe dans de nombreux pays de l’UE, la question migratoire est de plus en plus centrale dans le débat public, une tendance qui s’accentue au fil des arrivées massives de clandestins sur le sol européen.

Selon un sondage de l’institut Ifop publié fin mai par le Journal du Dimanche, 69 % des Français sont favorables à une réforme de la Constitution pour pouvoir déroger aux règles européennes afin de diminuer l’immigration.

Le tag « vos migrants, nos morts » a été découvert vendredi matin dans la banlieue de Bordeaux sur la permanence d’un député de la gauche radicale, LFI, un parti accusé par l’extrême droite d’être favorable à l’immigration massive.

Dans le débat sur l’immigration et la criminalité, « la nuance n’a pas de place », déplorait vendredi matin sur France inter l’écrivain algérien Kamel Daoud. « On peut se limiter à la lecture politique, identitaire, mais la tragédie humaine est beaucoup plus complexe », soulignait-il.

Garde à vue prolongée pour l’auteur de l’attaque La garde à vue de l’auteur de l’attaque au couteau d’Annecy a été prolongée, et le président Emmanuel Macron, qui s’est rendu au chevet des victimes, a évoqué une amélioration de leur état de santé. L’état de Abdalmasih H., un réfugié syrien en errance en France après plusieurs années de stabilité en Suède, a été jugé « compatible avec la garde à vue » après son expertise psychiatrique, a indiqué de son côté une source proche de l’enquête. Si l’examen psychiatrique avait conclu à l’abolition du discernement, la garde à vue aurait été levée et les médecins auraient pris le relais. Emmanuel et Brigitte Macron se sont quant à eux rendus vendredi dans les Alpes, au chevet des victimes hospitalisées à Grenoble, avant d’aller à Annecy. Les nouvelles « sont positives » concernant l’état de santé des enfants blessés dans l’attaque, a assuré le président Emmanuel Macron. « Tout ce qui m’a été dit va dans le bon sens », a ajouté le chef de l’État, interrogé par un pompier lors d’une visite à la préfecture d’Annecy. « Ils sont stabilisés », a insisté M. Macron. Il a notamment évoqué le cas d’une jeune Britannique, « réveillée »: « elle regarde la télévision, et c’est un mauvais souvenir déjà ». Concernant « la petite Néerlandaise, qui est (soignée) à Genève, ça va mieux », a encore détaillé M. Macron. Quant à l’adulte le plus sérieusement blessé, « il est réveillé aussi », a ajouté le chef de l’État. « S’attaquer à des enfants est l’acte le plus barbare qui soit », a-t-il ajouté, disant être venu « apporter le soutien de la Nation toute entière. »