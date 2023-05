Kiev impose un couvre-feu à Kherson, un dépôt de carburant prend feu près de la Crimée

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mercredi un couvre-feu de 58 heures à Kherson, près de la ligne de front dans le sud, à partir de vendredi soir, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour une offensive d’ampleur.

En Russie, un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit à proximité de la Crimée annexée, un nouvel incident s’inscrivant dans une série d’attaques et d’actes de « sabotage » à l’approche des grandes célébrations militaires du 9 mai dans ce pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est, quant à lui, en déplacement surprise en Finlande, un nouveau membre de l’OTAN que Kiev cherche à rejoindre.

« À partir de 20 h 00 le 5 mai, un couvre-feu sera mis en place à Kherson et il durera jusqu’à 6 h 00 le 8 mai », a déclaré sur Telegram le chef de l’administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine.

« Pendant ces 58 heures, il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues de la ville. (Kherson) sera également fermée à l’entrée et à la sortie », a-t-il ajouté.

M. Prokoudine a expliqué « ces restrictions provisoires » par « la nécessité » pour « les forces de l’ordre de pouvoir faire leur travail », sans donner plus de détails.

Moscou accuse Kiev d’avoir voulu assassiner Poutine La Russie a affirmé mercredi avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d’attaquer le Kremlin, dénonçant une tentative d’assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou. Dans la nuit de mardi à mercredi, « deux drones qui visaient le Kremlin » ont été « mis hors service grâce à l’utilisation de systèmes radar », selon la présidence russe. « Nous voyons ces actions comme une tentative d’acte terroriste et un attentat contre la vie du président » Vladimir Poutine, a ajouté le Kremlin, en précisant que ce dernier n’avait pas été blessé.

Cette annonce des autorités intervient toutefois au moment où Kiev assure que ses préparatifs en vue d’une vaste offensive pour reconquérir les territoires occupés par la Russie dans l’est et dans le sud « touchent à leur fin ».

Les rumeurs vont bon train parmi les analystes sur quand cet assaut aura lieu et dans quelle zone exactement, les terrains étant plus ou moins propices selon eux.

La région autour de Bakhmout dans le Donbass, l’épicentre des combats depuis plusieurs mois, est ainsi plus vallonnée, tandis que celles méridionales de Kherson et de Zaporijjia, plus au sud, sont faites de grandes plaines agricoles.

La Russie occupe toujours près de 20 % de l’Ukraine, dont la péninsule de Crimée, annexée en 2014.

Kherson avait pour sa part été libérée en novembre dernier à l’issue d’une contre-offensive réussie de Kiev dans la région.

Depuis, cette ville subit régulièrement des bombardements, l’armée russe étant juste de l’autre côté du Dniepr, un fleuve qui fait désormais office de ligne de front naturelle.

Mercredi, une frappe russe sur un supermarché de Kherson a fait au moins trois morts parmi les civils et cinq blessés, a déclaré sur Telegram le ministre de l’Intérieur, Igor Klimenko.

Série d’attaques

En Russie, un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi dans le village russe de Volna, dans la région de Krasnodar, proche de la Crimée.

« Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temrioukski. L’incendie s’est vu attribuer le plus haut degré de gravité », a annoncé le gouverneur local, Véniamine Kondratiev.

« Selon de premières informations, il n’y a ni morts ni blessés », a-t-il ajouté.

D’après une source dans les services de secours, citée par l’agence de presse officielle TASS, le sinistre a été provoqué par la « chute d’un drone ».

Des images diffusées sur Telegram par le blogueur prorusse Kirill Fedorov et présentées comme ayant été prises à Volna montraient des flammes et une épaisse colonne de fumée s’élevant au-dessus d’une grande citerne dans la nuit.

Ces derniers jours, la Russie et la Crimée ont été la cible d’une série d’attaques.

En quatre jours notamment, des engins explosifs ont fait dérailler deux trains de marchandises près de la frontière ukrainienne — des incidents jamais signalés auparavant en Russie depuis le début de l’invasion — et endommagé une ligne à haute tension.

La multiplication de ces attaques spectaculaires et des actes de « sabotage » suscite la crainte de voir les célébrations militaires du 9 mai, essentielles pour le Kremlin, être gâchées.

Face au risque « sécuritaire », plusieurs villes russes ont déjà annulé les célébrations traditionnellement organisées pour ce « Jour de la Victoire » marquant la défaite de l’Allemagne nazie en 1945.

Pour l’heure, le grand défilé militaire sur la place Rouge à Moscou, l’événement phare de cette journée, est quant à lui maintenu.

Dans le même temps, à Bruxelles, la Commission européenne a présenté un instrument financier doté de 500 millions d’euros pour renforcer la capacité de production de munitions de l’Union européenne afin d’aider l’Ukraine face à l’offensive russe.