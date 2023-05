Deux soldats canadiens sont morts sur la ligne de front en Ukraine

Paul Hughes a vécu l’un des moments les plus difficiles de sa vie lorsqu’il a placé un drapeau canadien sur le sac mortuaire d’un soldat albertain tué lors d’une bataille sanglante dans l’est de l’Ukraine.

M. Hughes a prudemment conduit l’ambulance transportant le corps de Kyle Porter pendant plus de quatre heures depuis une zone près de Bakhmout où le Canadien et un autre soldat, Cole Zelenco, ont été tués lors de violents combats la semaine dernière.

« J’ai installé le drapeau canadien sur lui. C’est le moment qui m’a le plus secoué au cours des 14 mois que j’ai passés en Ukraine », a mentionné M. Hughes lors d’un entretien téléphonique depuis Kharkiv.

Affaires mondiales Canada a indiqué dans un courriel être au courant d’informations selon lesquelles deux Canadiens seraient morts en Ukraine, mais a ajouté ne pas pouvoir divulguer plus d’informations pour des raisons de confidentialité.

Les familles et des travailleurs humanitaires ont cependant identifié les deux Canadiens tombés au combat.

Cole Zelenco, âgé de 21 ans, était originaire de St. Catharines, en Ontario, et était membre des Forces armées canadiennes, selon sa mère, Lynn Baxter.

Mme Baxter a raconté que son fils s’était d’abord rendu dans ce pays déchiré par la guerre en avril dernier et était revenu au Canada trois mois plus tard. Il a ensuite amorcé un deuxième séjour en octobre.

« Il était très passionné par la protection des Ukrainiens et il voulait seulement leur assurer le plus de stabilité possible », a-t-elle souligné.

Mme Baxter a parlé avec son fils pour la dernière fois deux jours avant sa mort, mais le sujet des violents combats dans la région orientale du Donbass a été évité.

« Il m’a caché pas mal de choses, juste pour que je ne m’inquiète pas », a-t-elle reconnu.

Mme Baxter n’en sait pas beaucoup sur l’attaque qui a coûté la vie à son fils, mais on lui a dit qu’il n’avait pas souffert.

Une cérémonie honorifique a lieu en Ukraine, a indiqué Mme Baxter, et le corps de son fils devrait être de retour au Canada dans deux semaines. La famille espère tenir des funérailles le 19 mai.

Le Congrès ukrainien canadien a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux aux familles et amis des deux hommes.

« [Ils] resteront dans nos mémoires pour leur bravoure et leur sacrifice pour la défense de la liberté et de la paix de l’Ukraine en Europe », pouvait-on lire dans le message.

Bien qu’elle ait le coeur brisé, Mme Baxter est fière que son fils ait défendu ce en quoi il croyait.

« Cole, au cours de ses 21 courtes années, a fait plus que beaucoup de gens en 50 ou 60 ans », a-t-elle souligné.